Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:29
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi. Anderlecht mücadelesi öncesi ara transfer dönemini verimli geçiren takım kadrosun güçlendirme yolunda başarılı adımlar attı. Sarı-lacivertliler 2025 sezonu öncesinde Avrupa arenasında mücadele edecek oyuncu listesini paylaştı. Yapılan transferler arasında yer alan iki futbolcu kadroya alınırken, bazı oyuncular ise listeye dahil edilmedi.İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi…