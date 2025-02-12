Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

Süper Lig'de liderlik yarışına devam eden takım Avrupa'da da play off turunda mücadele edecek. Anderlecht ile oynanacak maç öncesi yeni transferlerle Avrupa Ligi kadrosunu güçlendirdi. Yerli ve yabancı transferler arasında hangi isimlerin kadroya eklendiği ive çıkartıldığı ise taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe UEFA listesine hangi isimler eklendi?