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Haberler Galeri Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:29

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi. Anderlecht mücadelesi öncesi ara transfer dönemini verimli geçiren takım kadrosun güçlendirme yolunda başarılı adımlar attı. Sarı-lacivertliler 2025 sezonu öncesinde Avrupa arenasında mücadele edecek oyuncu listesini paylaştı. Yapılan transferler arasında yer alan iki futbolcu kadroya alınırken, bazı oyuncular ise listeye dahil edilmedi.İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi…

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

Süper Lig'de liderlik yarışına devam eden takım Avrupa'da da play off turunda mücadele edecek. Anderlecht ile oynanacak maç öncesi yeni transferlerle Avrupa Ligi kadrosunu güçlendirdi. Yerli ve yabancı transferler arasında hangi isimlerin kadroya eklendiği ive çıkartıldığı ise taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe UEFA listesine hangi isimler eklendi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

FENERBAHÇE'DEN YENİ İSİMLER!

Fenerbahçe 2'si yeni transfer 3 futbolcuyu UEFA listesine ekledi.Kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin UEFA listesi güncellendi.

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkarak play-off turuna yükselecek olan Fenerbahçe, yenilenen kadrosunu UEFA'ya sundu. Teknik direktör Jose Mourinho, ilk olarak Diego Carlos'u listeye dahil etti ancak Brezilyalı oyuncunun sakatlığı, planları altüst etti. 6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Carlos, bu yüzden listeden çıkarıldı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 2025 Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosuna kimler eklendi?

SKRİNİAR VE TALİSCA KADRODA!

Ara transfer döneminde kadroya katılan Skriniar ve Talisca ise Avrupa listesine dahil edildi. Sol kanat konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, zaman zaman Sebastian Szymanski bu bölgede görev almıştı. İlk listeye yetişmeyen Kostic de artık Avrupa kadrosunda yer aldı.

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