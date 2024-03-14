Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
10:24
Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı, şifresiz mi? İşte, maç bilgileri
Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın güçlü ekibi Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında 3-0 galibiyet ile avantaj elde eden sarı lacivertliler, rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı, şifresiz mi? İşte, 14 Mart Tv8,5 yayın akışı ile günün maç fikstürü!