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Haberler Galeri Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı, şifresiz mi? İşte, maç bilgileri
Giriş Tarihi: 14.03.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 10:24

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı, şifresiz mi? İşte, maç bilgileri

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın güçlü ekibi Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında 3-0 galibiyet ile avantaj elde eden sarı lacivertliler, rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı, şifresiz mi? İşte, 14 Mart Tv8,5 yayın akışı ile günün maç fikstürü!

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5’da mı, şifresiz mi? İşte, maç bilgileri

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'u 3-0 yendiği ilk maçın ardından sahasında çeyrek final için sahaya çıkacak. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen sarı lacivertli ekibin taraftarları maç öncesinde mücadelenin canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı, şifresiz mi? İşte, Tv8,5 yayın akışı!

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5’da mı, şifresiz mi? İşte, maç bilgileri

FENERBAHÇE-UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile taraftarı önünde karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak

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Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5’da mı, şifresiz mi? İşte, maç bilgileri

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı, şifresiz mi?

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı TV8,5'da değil, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelenin Exxen platformunda bir aksaklık olması durumunda TV8,5'dan yayınlanabileceği ön görülüyor.

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5’da mı, şifresiz mi? İşte, maç bilgileri

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Ryan Kent, Szymanski, Tadic ve Batshuayi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5’da mı, şifresiz mi? İşte, maç bilgileri

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM MAÇTA YOK

Fenerbahçe'de bu akşamki maçta 3 isim forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroya girmesi bekleniyor.

Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamayacak.

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