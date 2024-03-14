Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5’da mı, şifresiz mi? İşte, maç bilgileri

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'u 3-0 yendiği ilk maçın ardından sahasında çeyrek final için sahaya çıkacak. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen sarı lacivertli ekibin taraftarları maç öncesinde mücadelenin canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı, şifresiz mi? İşte, Tv8,5 yayın akışı!