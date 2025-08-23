Fenerbahçe’de Benfica maçı öncesi bomba iddia: Mourinho’nun yeni takımını duyurdular!

"SAYGILI BİR BAĞIMIZ VARDI AMA..."

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısında konuşan Santo, kulüp içindeki sorunlara dair, "Durum iyi değil. Marinakis ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu ama bu sezon farklı. Eskiden güvene dayalı, saygılı bir bağımız vardı, şimdi öyle değil.