Giriş Tarihi: 23.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 10:04
Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi bomba iddia: Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde tur atlamayı hedefliyor. Mücadele öncesinde Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Portekizli'nin yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...