Haberler Galeri Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi bomba iddia: Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!
Giriş Tarihi: 23.08.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 10:04

Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi bomba iddia: Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde tur atlamayı hedefliyor. Mücadele öncesinde Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Portekizli'nin yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda çarşamba günü 0-0'ın rövanşında Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, bugün ligde ilk kez seyircisi karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Göztepe ile oynanan maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve sezona puan kaybıyla başlamıştı.

Kanarya, Süper Lig'in yeni ekibi karşısında kazanarak Benfica deplasmanına moralli bir şekilde gitmeyi hedefliyor.

Diğer yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili İngiliz basınında olay bir iddia ortaya atıldı.

MOURINHO İÇİN NOTTINGHAM FOREST BOMBASI

The Sun'da yer alan habere göre, Nottingham Forest'ın Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırması halinde teknik direktör adaylarından biri Jose Mourinho.

MARINAKIS İLE İLİŞKİLERİ BOZULDU

İngiliz ekibinin menajeri Nuno Espirito Santo'nun Nuno, kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile ilişkilerinin "değiştiği" iddia ediliyor.

EDU GASPAR SORUNU

Bunun nedeni olarak ise; Nuno ile yeni atanan Global Futbol Direktörü Edu Gaspar arasındaki anlaşmazlık olduğu düşünülüyor.

POSTECOGLOU DA ADAY

Haberde; Tottenham eski teknik direktörü Ange Postecoglou'nun da Marinakis'in Nuno'yu görevden alması halinde göreve aday isimlerden biri olacağı ifade edildi.

"SAYGILI BİR BAĞIMIZ VARDI AMA..."

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısında konuşan Santo, kulüp içindeki sorunlara dair, "Durum iyi değil. Marinakis ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu ama bu sezon farklı. Eskiden güvene dayalı, saygılı bir bağımız vardı, şimdi öyle değil.

Kulübün farklı görüşleri var, ben de kendi fikrimi söylemekten çekinmiyorum. Endişeliyim, çünkü bu işin içinde olan ilk kişi benim." dedi.

60 MAÇTA 2.3 PUAN ORTALAMASI

Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 60 maça çıkan Jose Mourinho, 2.03 puan ortalaması yakalamayı başardı.

36 GALİBİYET ALDI

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçların 36'sından galip ayrılırken, 14 kez berabere kaldı ve 10 mağlubiyet aldı.

SÖZLEŞME DURUMU

Mourinho'nun sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor