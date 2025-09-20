Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert sözler! "Rakip olunca mı hain oldum?..."

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen genel kurulda, başkan adayı Sadettin Saran kürsüye geldi. Saran, mevcut başkan Ali Koç için sert ifadelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Seçimli Olağanüstü Genel kongre Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Saran, mevcut başkan Ali Koç için çarpıcı göndermelerde bulundu.

"RAKİP OLUNCA MI HAİN OLDUM, BAHANELERİNİZ BİTMİYOR"

Sözlerine adaylık sürecindeki gelen tepkilere yanıt vererek başlayan Saran, "Bundan 1.5 sene önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz. Bana hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum! Ben değerli Fenerbahçeliler'i sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum. Sizin bahaneleriniz bitmiyor." ifadelerini kullandı.

"Tarihi bir seçime gidiyoruz. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin umutlu ve şampiyonluk dolu yarınları için sen ben demeden topyekün mücadeleye başlayacağız. Bugüne kadar görülmemiş bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştım. Seçim atmosferidir., kırıcı bir sözüm olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum. Bu camianın birbirine değil rakiplerine karşı mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün geldiğimiz noktada, öncelikle sayın Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Camiamızın yaşadığı mutsuzluğa seyirci kalmadılar. Yanımızda durma kararı aldılar. Sağ olsunlar. Fenerbahçe düşmanlığı değil kardeşliği büyütmek zorundadır. Bizler farklı düşünebiliriz ama aynı renklere tutkuyla bağlıyız. Sandıklardan benim ve ekibimin adı çıkarsa, tüm Fenerbahçeliler'in huzurunda söz veriyorum, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bayrak değişim olması gerektiği için aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için bu yola çıktım."

"F.BAHÇE'NİN KADERİ BİR KİŞİNİN VERDİĞİ PARAYA İNDİRGENEMEZ"

"Sayın Ali Koç, Fenerbahçemiz için önemli ve kıymetli işler yaptı. Bugüne kadar kulübümüze verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında gelir yaratacak projelere, sponsorluklara imza attı. Ancak Fenerbahçe'nin kaderi, bir kişinin verdiği paraya indirgenemez. Kulübümüzün 2018'de nasıl değişime ihtiyacı vardıysa bugün de var. Bu değişimi engellemek için neler dediler biliyorsunuz. Meşhur sanal bayi konusu. Bu sürecin sağlıklı yürümesinde katkısı olan herkese, özellikle Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Sizlerin kafasını karıştırmak için çok uğraştılar. Aday olamayacak, kayyum atanacak, yaptırım gelecek diye korku saldılar. Saçmasapan şeyler söylediler. Ben ne dedim, 'güvenin' dedim. Sıkıntı çıkmayacak, yanıltıyorlar dedim. Sizleri endişelendirmek için çırpınan yöneticilere de anlatayım bu mesafeden. Seçimi kazanmam halinde gerektiği anda bahsi geçen şirketi kapatırım. Fenerbahçe için gözümü kırpmam. Tüm Fenerbahçeliler'in içi rahat olsun. Ben Fenerbahçemiz'e zarar verecek bir şey yapmam."

"Ali Bey'in seçim stratejisi paraya dayalı. İnanıyorum ki, bu kulübün milyonlarını yöneten başkanının paradan daha önemli mirası olmalı. Camiasını birleştirmek, bu kutsal kulübü doğru yönetmek, futbolda şampiyonluk getirmek. Bu camianın en büyük beklentisi, hedefi şampiyonluktur. 2018'de değişimin nedeni, 4 yıllık şampiyonluk hasretiydi. Van Persie'ler, Nani'ler, hatta Robben'in adını kullandığımız reklamlar vardı. Şampiyonluk geldi mi? Hayır. Çünkü mesele yönetimdi, yine umutsuzluktu."

"7 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAYAN YÖNETİMDEN ŞAMPİYONLUK BEKLEMEYE MACERA DERİM"

"Ortak akıl dediniz, Fenerbahçe için kafa yoran kimseyi dinlemediniz. En ufak eleştiride herkesi düşman ilan ettiniz. Camiaya hesap vereceğim deyip kendi sözünüzden bile korktunuz. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı 'siz olamazsınız' diye inandırdınız.Bilin ki bu takım sizin seçtiğiniz hocalar ve futbolcular yüzünden değil... Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni macera diyorsunuz. Ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim."

"Peki tüm bunları düzelttik diyelim. Rahatlıkla şampiyon olabilir miyiz? Hayır. Çünkü Fenerbahçe'ye rahat yok. Alanyaspor maçında tüm Türkiye'nin gözü önünde bir kez daha bir tiyatro sergilendi. Fenerbahçe'nin alın terine damga vuruldu. İsimler değişiyor operasyonlar değişmiyor. Burada MHK, Cihan Aydın deyip isimlere indirgemeyeceğim. Bu operasyonlar seçim gündemi değil. Yıllardır süren sistematik anlayışın sonucudur. Seçime birkaç gün kala bu operasyonun bir maçta yaşanması, kongreye müdahale diye nitelendirilemez. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır."

"Olayın akabinde Ali Koç ile görüşmüş, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtmiştim. Yarın başkan kim olursa olsun Fenerbahçe sahada ve masada yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Artık bu kulüp bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli. Şimdi bana diyeceksiniz ki biz daha ne yapalım? Fener Ol dediniz olduk, Mesut Ol dediniz olduk, forma aldık, bilet aldık, kombineleri tükettik. Ekonomik olarak en zorlandığımız dönemde kulüpten el çekmedik. Ben taraftarlarımızdan fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Ben Fenerbahçe'nin durumu kötü diye propaganda yapmayacağım."

"PROJELERİMİZ HAZIR"

"Planımız projemiz hazır. Hepiniz izlediniz, dinlediniz. Gayrımenkulden dijitale, en gencinden en yaşlısına kadar kapsayıcı projeler yaptık, dersimizi yaptık. Bu göreve talip oldu. Kazanmam halinde kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Sabit suç unsuru yoksa kimsenin kombinesin iptal etmeyeceğiz."

"Sponsorluklarımızı, gelir kalemlerimizi artıracağız. Altyapıda ve üst yapıda daha iyi bir futbol aklıyla fark yaratacağız. Daha şeffaf bir ilişki kuracağız. İstediğimiz şey net, yeniden kazanmak. Kazanmak için birleşmek. Omuz omuza, Fenerbahçe'yi günü kurtaran bir yapıyla değil geleceği düşünen bir yapıyla yönetilmeli. Bunun için geliyoruz. Bugüne kadar kulübe ciddi katkılar sunmuş isimlerle görüştük. Bu kulüp birkaç kişiye değil tüm camiaya aittir. Ben bu yürüyüşü o büyük güçle yapmak istiyorum. Size söz veriyorum, Fenerbahçe şampiyon olana kadar tatil, bayram, durmak yok, kutlama yok. Sonunda şampiyon olduğumuzda o kupayı yeniden ayağa kaldırdığımız Kadıköy cehenneminin, Fenerbahçe ruhunun, tüm Türkiye'ye hatırlattığımız Fenerbahçe ihtişamının, birlik beraberliğimizin sembolü olarak yaşayan tüm başkanlarla, divan başkanlarıyla birlikte kaldıracağız. O kupa Kadıköy'ün yeniden normali olacak."

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAK ADAY OLMAYACAĞIM"

"Kendimize güveniyoruz, o kadar güveniyoruz ki söz veriyoruz, eğer şampiyon olamazsak 2027 olağan kongrede aday olmayacağım. Önce başarılı olmak için, hakkını vermek için yüreğimizi koyacağız. Sizlere mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçim bir maça, bir transfere bakarak karar verilecek seçim değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmayacağına karar vereceğimiz bir seçimdir. 7 yıldır en iyi hocalar, futbolcular geldiyse ve şampiyonluk gelmediyse sorun yönetim aklındadır. Bu seçim Fenerbahçe'nin geleceğine vereceğimiz en büyük sözdür."

ALİ KOÇ KÜRSÜDE YUHALANDI

Daha sonrasında ise Fenerbahçe'de kürsüye mevcut başkan Ali Koç geldi. Koç, konuşamasına başladığı esnada, kongre üyelerinin bir kısmı tarafından yuhalandı. Ali Koç,

Arzularının Fenerbahçe'nin hep iyi olması olduğuna değinen Başkan Koç, "Herkesin de değindiği gibi dünyaya haber olan Fenerbahçe'yi temsilen CNN İnternational'de konuşmama sebebiyet veren kadınlarımızın duruşundan 'Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü' olarak adlandırılan bu günü tüm camiamıza ama özellikle kadınlarımızı kutluyorum. Yarın bir kez daha sandığa gideceğiz. Camia olarak ciddi anlamda kutuplaşmışız. Karaborsa yapan birini oy çokluğuyla değil oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla… Fenerbahçe Başkanlık makamına ağza alınmayacak küfürleri eden birine lehte oy da kullanabiliyoruz. Bu camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir. Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum; başkanlık makamına küfür etmiş biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. İşte geldiğimiz nokta bu. Yarınki sandık herhangi bir seçim değil, Fenerbahçe'mizin yarınlarına sahip çıkması içindir. Evet sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız, yoksa sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız ? İşte yarın bunun kararını vereceğiz. Biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gibi gösterip sonra aday olmayıp şimdi bir kez daha aday olmazsam ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla, kanımızla, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, itibarımızla, sağlığımızla 7 senedir mücadele ediyoruz. Ama unutmayın ki hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin beyi destekleyenler de, Aziz beyi destekleyenler de, beni destekleyenler de…

Hepimizin arzusu Fenerbahçe'nin menfaatleri, hep iyi olması, hep sağlıklı olması. Ancak zorlu bir yolda beraber yürüdük. Fırtınalar yaşadık, kumpaslarla boğuştuk, büyük mücadeleler verdik yıllarca. 21'inci yüzyıl Fenerbahçe'mizin yüzüne istediğimiz ve arzuladığımız şekilde gülmedi. Ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmedik, korkmadık, çekinmedik, o ne der bu ne der diye hiçbir zaman hareket etmedik. Ne olursa olsun bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz ve dimdik ayakta tutmanın gurunu yaşadık. Fenerbahçe'mizin ne karaborsayla ne bahis işiyle ne bağlantılı sponsorluklarla anılmasına izin vermedik, vermeyiz de. Hiçbir zaman günü kurtarma çabası içinde olmadık. Yarını kazanacağız dedik ve o sıkıntılı günlerden buralara geldik. Sırf taraftarın hoşuna gidecek diye popülist vaatlerin peşinde koşmadık. Biz çok zor durumda aldığımız Fenerbahçe'mizin onarım dönemini tamamladık ve atılım dönemine geçtik. Sizler için anladığım kadarıyla mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığımıza ulaştık. Tesisleşmede büyük hamleleri başlattık. Amatör ve olimpik branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Şimdi sıra futbolda, sıra şampiyonlukta. Nasıl kulübümüzün borçlarını ödediysek, bu sezon camiamıza olan şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz. Güçlendirdiğimiz yönetim kurulu ve Futbol AŞ. İle Fenerbahçe'nin geleceğini ileriye taşıyacak ve her alanda şampiyon yapacak en güçlü ekip olduğumuzu da biraz yönetim kurullarını izlerseniz anlayacağınızı düşünüyorum. Biraz önce 11'inci, 12'nci ve 13'üncü yarın kim başkan seçilecekse önü kapanmıştır. Sadettin beyi aradım ve böyle söyledim. O da 'Ben de katılıyorum ama ne yapayım' dedi. Bunun camiamıza zarar verecek bir madde olarak konumlanması akıl alacak bir iş değildir. Fenerbahçe Başkanı seçim için çalışmaz, Fenerbahçe için çalışır icraatlarıyla konuşur. 7 sene evvel Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünün başına geldim. Bugünkü gibi tertemiz bir Fenerbahçe'ye değil. En zor zamanda sorumluluk aldım. Geçen sene Sadettin bey 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi. Son dakikaya kadar da sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde 'Başkan adayı olacağım' dedi, olmadı. Ben 'Başkan olacağım' dedim en sıkıntılı dönemde başkan oldum. 7 sene sonra en zor dönemde göğsümü gere gere buraya çıktım. 7 senede 278 milyon Euro borç ödeyerek 347'den 69 milyona gelmenin kıymeti yok, 381 milyondan 223'e indirmenin kıymeti yok, Emlak Bank ile yaptığımız projeyle Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamızın müjdesini vermemizin kıymeti yok, bağımsız bir Fenerbahçe güçlü ve dimdik duran Fenerbahçe'nin kıymeti yok, düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin sizler için hiçbir kıymeti yok. Cebimizde 160 milyon Euro'luk iki tane sponsorluk anlaşması var. Bu seneki rakamları kullandık, geleceği kırdırmadık. Gelecek yönetimlerin önünü kapatmadık. Bunları lütfen unutmayın. Taraftarımız yıldız futbolcular görmek istiyor. Artık 20-25 milyon Eurolardan kapı açılıyor. Futbol dünyasında kalıcı başarı istiyorsanız mali gücünüz olmak zorunda. Mali gücünüz istediğiniz noktaya gelene kadar da ekonominizi büyütecek kabiliyette yönetim kuruluna ihtiyaç olmaktadır. 70 milyon değerindeki takımımızı 300 milyon Euro'ya çıkartırken finansal yönetim başarısı yok da ne var? Erkekler Türkiye Kupası, Süper Lig ve EuroLeague şampiyonluğunu kazanan basketbol takımını kurarken 2 sene üst üste EuroLeague ve Süper Kupa'yı kazanan kadın basketbol takımını kurarken güçlü bir bütçeye ihtiyaç yok mudur? Milli olimpiyat takımının bel kemiğini oluşturmak, İstiklal Marşı'nı dinletmek için rakiplerimiz toplam 6 sporcu yollarken biz 25 sporcu yollarken bunun bir hikayesi yok mu ? Tesisleşme projelerimizle Fenerbahçe'nin geleceğini inşa ediyor olmamızın bir hikayesi yok mu ? 300'e yakın madalya, 40'ın üzerinde kupa kazanmanın bir hikayesi ve kıymeti yok mu ? Bu konularda hakkımızı verdiği için Sadettin beye de teşekkür etmek istiyorum. Hem Fenerbahçe'mizin gelirlerini artırdık hem de sağlıklı bir ekonomiye ulaştırdık" sözlerini kullandı.

"VURA VURA, KIRA KIRA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sezon sonunda şampiyon olacaklarını ve şampiyon olamamaları halinde Mayıs ayında hesaplaşacaklarını aktaran Ali Koç, "Yarın sandığa gideceğiz. Bu sadece bir seçim değil Fenerbahçe açısından gelecek tercihidir. Bu yürek bu canda attığı sürece Fenerbahçe'miz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hedefe ulaşmak için sizleri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Ya günü kurtarmaya çalışan popülist söylemleri tercih edeceğiz ya da bağımsız güçlü, şampiyon bir Fenerbahçe'nin yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bir taraftar olarak benim de başkandan tek arzum takımı şampiyon yapmasıdır. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bunu yaparken de yapıyı, trolleri, karanlık elleri, Fenerbahçe'ye saldırmayı rant kapısı haline getirenleri vura vura, kıra kıra şampiyon olacağız. Olmazsak da Mayıs'ta hesaplaşırız. Artık karar sizlerin. Tüm camiamızı kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum. Kongre üyelerimizden isteğim kırgınlıkları değil yarınlarımızı düşünmeleridir. Gelin bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Çocuklarımıza, torunlarımıza bağımsız, güçlü ve şampiyon Fenerbahçe'yi birlikte bırakalım. Biz birlik olduğumuzda Fenerbahçe'nin önünde kimse duramaz. Yarın başkan kim olursa olsun onun etrafında kenetlenelim. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe" diyerek sözlerini noktaladı.

"KORKU BACAYI SARDI"

Sadettin Saran, Ali Koç'a karşı cevap hakkını kullanacağını açıklarken, "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor, biz şimdi gereken şeyleri söyleyeceğiz. Rahat olun, maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi" dedi.