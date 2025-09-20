Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Ali Koç'a sert sözler! "Rakip olunca mı hain oldum?..."

Hepimizin arzusu Fenerbahçe'nin menfaatleri, hep iyi olması, hep sağlıklı olması. Ancak zorlu bir yolda beraber yürüdük. Fırtınalar yaşadık, kumpaslarla boğuştuk, büyük mücadeleler verdik yıllarca. 21'inci yüzyıl Fenerbahçe'mizin yüzüne istediğimiz ve arzuladığımız şekilde gülmedi. Ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmedik, korkmadık, çekinmedik, o ne der bu ne der diye hiçbir zaman hareket etmedik. Ne olursa olsun bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz ve dimdik ayakta tutmanın gurunu yaşadık. Fenerbahçe'mizin ne karaborsayla ne bahis işiyle ne bağlantılı sponsorluklarla anılmasına izin vermedik, vermeyiz de. Hiçbir zaman günü kurtarma çabası içinde olmadık. Yarını kazanacağız dedik ve o sıkıntılı günlerden buralara geldik. Sırf taraftarın hoşuna gidecek diye popülist vaatlerin peşinde koşmadık. Biz çok zor durumda aldığımız Fenerbahçe'mizin onarım dönemini tamamladık ve atılım dönemine geçtik. Sizler için anladığım kadarıyla mali bağımsızlığın kıymeti yok ama adım adım mali bağımsızlığımıza ulaştık. Tesisleşmede büyük hamleleri başlattık. Amatör ve olimpik branşlarda Avrupa'nın zirvesindeyiz. Şimdi sıra futbolda, sıra şampiyonlukta. Nasıl kulübümüzün borçlarını ödediysek, bu sezon camiamıza olan şampiyonluk borcunu ödeyeceğiz. Güçlendirdiğimiz yönetim kurulu ve Futbol AŞ. İle Fenerbahçe'nin geleceğini ileriye taşıyacak ve her alanda şampiyon yapacak en güçlü ekip olduğumuzu da biraz yönetim kurullarını izlerseniz anlayacağınızı düşünüyorum. Biraz önce 11'inci, 12'nci ve 13'üncü yarın kim başkan seçilecekse önü kapanmıştır. Sadettin beyi aradım ve böyle söyledim. O da 'Ben de katılıyorum ama ne yapayım' dedi. Bunun camiamıza zarar verecek bir madde olarak konumlanması akıl alacak bir iş değildir. Fenerbahçe Başkanı seçim için çalışmaz, Fenerbahçe için çalışır icraatlarıyla konuşur. 7 sene evvel Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünün başına geldim. Bugünkü gibi tertemiz bir Fenerbahçe'ye değil. En zor zamanda sorumluluk aldım. Geçen sene Sadettin bey 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi. Son dakikaya kadar da sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde 'Başkan adayı olacağım' dedi, olmadı. Ben 'Başkan olacağım' dedim en sıkıntılı dönemde başkan oldum. 7 sene sonra en zor dönemde göğsümü gere gere buraya çıktım. 7 senede 278 milyon Euro borç ödeyerek 347'den 69 milyona gelmenin kıymeti yok, 381 milyondan 223'e indirmenin kıymeti yok, Emlak Bank ile yaptığımız projeyle Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamızın müjdesini vermemizin kıymeti yok, bağımsız bir Fenerbahçe güçlü ve dimdik duran Fenerbahçe'nin kıymeti yok, düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin sizler için hiçbir kıymeti yok. Cebimizde 160 milyon Euro'luk iki tane sponsorluk anlaşması var. Bu seneki rakamları kullandık, geleceği kırdırmadık. Gelecek yönetimlerin önünü kapatmadık. Bunları lütfen unutmayın. Taraftarımız yıldız futbolcular görmek istiyor. Artık 20-25 milyon Eurolardan kapı açılıyor. Futbol dünyasında kalıcı başarı istiyorsanız mali gücünüz olmak zorunda. Mali gücünüz istediğiniz noktaya gelene kadar da ekonominizi büyütecek kabiliyette yönetim kuruluna ihtiyaç olmaktadır. 70 milyon değerindeki takımımızı 300 milyon Euro'ya çıkartırken finansal yönetim başarısı yok da ne var? Erkekler Türkiye Kupası, Süper Lig ve EuroLeague şampiyonluğunu kazanan basketbol takımını kurarken 2 sene üst üste EuroLeague ve Süper Kupa'yı kazanan kadın basketbol takımını kurarken güçlü bir bütçeye ihtiyaç yok mudur? Milli olimpiyat takımının bel kemiğini oluşturmak, İstiklal Marşı'nı dinletmek için rakiplerimiz toplam 6 sporcu yollarken biz 25 sporcu yollarken bunun bir hikayesi yok mu ? Tesisleşme projelerimizle Fenerbahçe'nin geleceğini inşa ediyor olmamızın bir hikayesi yok mu ? 300'e yakın madalya, 40'ın üzerinde kupa kazanmanın bir hikayesi ve kıymeti yok mu ? Bu konularda hakkımızı verdiği için Sadettin beye de teşekkür etmek istiyorum. Hem Fenerbahçe'mizin gelirlerini artırdık hem de sağlıklı bir ekonomiye ulaştırdık" sözlerini kullandı.