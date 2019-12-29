Haberler

Galeri

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

Süper Lig'in 17. haftasının son maçları oynanırken gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Tüm ekipler ocak ayı transfer dönemi için hummalı bir çalışma içinde. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken, sarı-lacivertlilerden tarihi bir transfer hamlesi geldi. İşte Galatasaray'ı kızdıracak bu transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





