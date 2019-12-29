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'den 'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

Süper Lig'in 17. haftasının son maçları oynanırken gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Tüm ekipler ocak ayı transfer dönemi için hummalı bir çalışma içinde. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken, sarı-lacivertlilerden tarihi bir transfer hamlesi geldi. İşte Galatasaray'ı kızdıracak bu transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 10:26
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

Ara döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig'de bütün ekipler listesindeki yıldızlar için harekete geçmeye başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

Ocak ayında transferde büyük bir hareketlilik yaşanacakken, Fenerbahçe ve öne çıkan takımlar olarak göze çarpıyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

, Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaparken, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı başardı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

Camiada bunun morali yaşanırken, sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında 5 transferi bitirmek için kolları sıvamıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

Eski yıldızı Henry Onyekuru'nun kiralık transferi için hem Monaco, hem de oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaraylı kurmaylar ocak ayında bu transferi duyurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Florya'dan Kadıköy'e...

SARACCHI DE TAMAM!

, Henry Onyekuru'dan sonra Leipzig forması giyen sol bek Saracchi'yi de imza aşamasına getirdi. Teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrasında Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı sinyalini vermişti.

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