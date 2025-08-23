Giriş Tarihi: 23.08.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:24
Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa'dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho'nun gözdesi için ret kararı...
Süper Lig'de Göztepe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de takımdaki yıldız isme teklif yağıyor. Jose Mourinho'nun gözlerinden biri olan genç oyuncu için Avrupa devlerinin teklifleri yetersiz bulunuyor. Son olarak Inter'in teklifi, düşük bulunmasından ötürü reddedildi. İşte haberin detayları...