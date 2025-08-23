Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa'dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho'nun gözdesi için ret kararı...
Giriş Tarihi: 23.08.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:24

Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa'dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho'nun gözdesi için ret kararı...

Süper Lig'de Göztepe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de takımdaki yıldız isme teklif yağıyor. Jose Mourinho'nun gözlerinden biri olan genç oyuncu için Avrupa devlerinin teklifleri yetersiz bulunuyor. Son olarak Inter'in teklifi, düşük bulunmasından ötürü reddedildi. İşte haberin detayları...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Benfica ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene transferinin ardından Edson Alvarez'i de takıma katarak kadrosunu güçlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

Kanarya'da kadroya dahil edilen oyuncuların yanı sıra teklif gelen oyuncuların durumu da merak ediliyor.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

Fenerbahçe'de bu isimlerin başında ise teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdelerinde biri olan Yusuf Akçiçek geliyor.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

INTER KAPIYI ÇALDI

Corriere dello Sport'un haberine göre İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için sarı-lacivertli ekibe teklif yaptı.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

TEKLİF 16 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberde Milano ekibinin, 20 Ağustos'ta genç oyuncu için 16 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu yazıldı.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

PSG DE DEVREDE

Birçok Avrupa kulübünün radarına giren Yusuf Akçiçek'e, Inter'in yanı sıra Paris Saint-Germain'in de ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

AVRUPA'DA TAKİP EDİLİYOR

Premier League ve Bundesliga'nın önde gelen takımlarının da genç futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

FENERBAHÇE 20 MİLYON İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin, genç futbolcu için gelen teklifi reddettiği ve en az 20 milyon Euro bonservis beklediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, şimdiye dek sarı-lacivertli formayla 27 resmi maçta görev yaptı ve 1600 dakika süre aldı.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

19 yaşındaki genç futbolcu, süre aldığı dakikalarda etkili bir performans gösterirken, 2 gol 1 asistlik de katkı yaptı.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

SÖZLEŞME DURUMU

Yusuf'un sarı-lacivertli kulüple olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’nin genç yıldızına Avrupa’dan yağmur gibi teklif yağıyor! Mourinho’nun gözdesi için ret kararı...

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.