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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan! Muriqi'nin yanına...
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, sezon boyunca forvet eksikliğinin sıkıntısını yaşamıştı. Bu bölgede tüm yük Vedat Muriqi'ye binerken Mevlüt Erdinç'ten hiç katkı alınamadı. Kanarya hal böyle olunca bir golcü arayışına girdi ve aradığı ismi Serie A'da buldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.07.2020
08:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
08:41
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