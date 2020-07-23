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'nin yeni golcüsü Serie A'dan! Muriqi'nin yanına...

'de gelecek sezon için çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, sezon boyunca forvet eksikliğinin sıkıntısını yaşamıştı. Bu bölgede tüm yük 'ye binerken 'ten hiç katkı alınamadı. Kanarya hal böyle olunca bir golcü arayışına girdi ve aradığı ismi Serie A'da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 08:41
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan! Muriqi'nin yanına...

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız veren 'nin öncelikli hedeflerinden biri de forvet mevkisi...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan! Muriqi'nin yanına...

'nin bu sezon forvet hattında tek başına kalması nedeniyle golcü transferini gündemine alan 'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan! Muriqi'nin yanına...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'de kiralık olarak forma giyen Khouma Babacar'ı listesine aldı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan! Muriqi'nin yanına...

Bonservisi Sassuolo'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli yıldız bu sezon 25 lig maçında görev yaparken 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan! Muriqi'nin yanına...

'nin Babacar'ı kiralamayı planladığı ve önümüzdeki günlerde kulüpler düzeyinde görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan! Muriqi'nin yanına...

Daha önce ve Padova formalarını da giyen tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon başında 'ın da gündemine gelmişti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serie A'dan! Muriqi'nin yanına...

Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan Babacar'ın Sassuolo ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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