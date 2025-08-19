Giriş Tarihi: 19.08.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
20:56
Futbolculara takılmış en ilginç lakaplar ortaya çıktı! Türk yıldızlar şaşırttı...
Futbolcular sadece sahadaki goller ve asistlerle değil, aynı zamanda karakterleri, tarzları ve sahadaki kişilikleriyle de iz bırakıyor. Bazı oyuncular, yetenekleri kadar kendilerine takılan lakaplarla da hafızalara kazınıyor. "Taçsız Kral" Metin Oktay'dan "Fenomeno" Ronaldo'ya, "Ordinaryüs" Lefter'den "Pitbull" Gattuso'ya… İşte hem Türk hem de dünya futbolunun en popüler 20 lakabı ve bu lakapların arkasındaki hikâyeler.