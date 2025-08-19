Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 20:56

Futbolculara takılmış en ilginç lakaplar ortaya çıktı! Türk yıldızlar şaşırttı...

Futbolcular sadece sahadaki goller ve asistlerle değil, aynı zamanda karakterleri, tarzları ve sahadaki kişilikleriyle de iz bırakıyor. Bazı oyuncular, yetenekleri kadar kendilerine takılan lakaplarla da hafızalara kazınıyor. "Taçsız Kral" Metin Oktay'dan "Fenomeno" Ronaldo'ya, "Ordinaryüs" Lefter'den "Pitbull" Gattuso'ya… İşte hem Türk hem de dünya futbolunun en popüler 20 lakabı ve bu lakapların arkasındaki hikâyeler.

Futbol sadece yetenek ve gol sayılarıyla anılmaz; bazı oyuncular, sahadaki oyun tarzları ve karakterleriyle de unutulmaz lakaplar kazanır. Küçük fiziğiyle devleşenler, agresif oyunlarıyla hafızalara kazınanlar, ya da saha dışında karizmatik duruşlarıyla tanınanlar… İşte Türk ve dünya futbolunun en popüler 20 lakabı ve ardındaki kısa hikayeleri.

Ronaldinho – "O Gaúcho / Büyücü"

Topla yaptığı büyüleyici hareketler nedeniyle.

Lionel Messi – "La Pulga" (Pire)

Boyunun kısalığına rağmen inanılmaz çevikliği ve hızından dolayı.

Cristiano Ronaldo – "CR7" / "El Comandante" (Komutan)

Forma numarasıyla özdeşleşti, saha içindeki liderliğiyle "Komutan" dendi.

Ronaldo Nazário – "Fenomeno"

Olağanüstü yeteneği ve golleriyle adeta "bir fenomen" olduğu için.

Zinedine Zidane – "Zizou"

Hem sevgi hem de saygı dolu kısa ve karizmatik lakap.

Franz Beckenbauer – "Der Kaiser" (İmparator)

Sahadaki liderliği ve Alman futbolunu temsil edişiyle.

Diego Maradona – "El Diez" (On Numara) / "Tanrı'nın Eli"

Arjantin'de efsaneleşen 10 numarası ve 1986 Dünya Kupası'ndaki meşhur golüyle.

Gennaro Gattuso – "Pitbull"

Orta sahada rakiplerine yapışıp bırakmayan sert oyunuyla.

René Higuita – "El Loco" (Deli)

Kaleci olmasına rağmen çılgınca hareketleri, akrep vuruşuyla ünlendi.

Eric Cantona – "Kral Eric"

Manchester United taraftarlarının gözünde karizmatik liderliğiyle.

Didier Drogba – "Fildişi Kralı"

Hem Chelsea hem de Fildişi Sahili için attığı kritik gollerle "kral" olarak anıldı.

Felipe Melo – "Pitbull"

Orta sahada rakiplerine yapışan, bırakmayan ve sert müdahaleleriyle tanınır.

Metin Oktay – "Taçsız Kral"

Attığı goller, Galatasaray'daki efsanevi kariyeriyle kral gibi ama "resmî tacı" olmadan anıldı.

Fatih Terim – "İmparator"

Galatasaray ve Türk futbolunda otoriter liderliğiyle bu unvanı aldı.

Tanju Çolak – "Kral"

Gol krallıkları ve rekorları nedeniyle Türk basını ona bu lakabı verdi.

Bülent Korkmaz – "Büyük Kaptan"

Galatasaray'ın uzun yıllar kaptanlığını yapmasıyla.

Turgay Şeren – "Berlin Panteri"

1951'de Berlin'de oynanan Almanya maçındaki inanılmaz kurtarışları sonrası Alman basınının taktığı lakap.

Rıdvan Dilmen – "Şeytan"

Çalımları ve kıvrak oyunuyla rakiplerini adeta "şeytan gibi" kandırdığı için.

Lefter Küçükandonyadis – "Ordinaryüs"

Türk futbolunun en büyüklerinden, olağanüstü yetenekli oluşuyla akademik bir unvan gibi anıldı.