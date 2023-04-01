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Haberler Galeri Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 13:10

Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Adana Demirspor maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'de 60 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, 27. Hafta maçları kapsamında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Adana ekibi ise 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 45 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, GS ADS maçı muhtemel 11'leri, tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…

Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Adana Demirspor maçı için geri sayım başladı. Euro 2024 Elemeleri sonrası Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, Lig'in 27. Haftasında sahasında güçlü Akdeniz ekibi Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularını gündeme taşıdı. Sarı kırmızılı takımda 1 eksik bulunuyor. Cezası biten Nelsson, Okan Buruk görev vermesi halinde maçta süre alabilecek. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS ADS maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında güçlü Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek.

Merak konusu olan Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

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Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı, 1 Nisan 2023 Cumartesi günü (bugün) Nef Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği Galatasaray Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.

Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Semih, Mert, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Ndiaye.

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