Galatasaray Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.04.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 13:10

Galatasaray Adana Demirspor maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'de 60 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, 27. Hafta maçları kapsamında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Adana ekibi ise 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 45 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, GS ADS maçı muhtemel 11'leri, tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında ayrıntılı bilgiler…