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Haberler Galeri Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası olay Icardi yorumu! "Okan Buruk'a bir sorum var" diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:04

Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası olay Icardi yorumu! "Okan Buruk'a bir sorum var" diyerek açıkladı

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğe oturduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Toroğlu ve Çakar, hakem Abdulkadri Bitigen'in kararlarını yorumlarken, Ömer Üründül ise teknik direktör Okan Buruk'u Icardi üzerinden eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası olay Icardi yorumu! Okan Buruk’a bir sorum var diyerek açıkladı

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğe oturduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Toroğlu ve Çakar, hakem Abdulkadri Bitigen'in kararlarını yorumlarken, Ömer Üründül ise teknik direktör Okan Buruk'u Icardi üzerinden eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası olay Icardi yorumu! Okan Buruk’a bir sorum var diyerek açıkladı

AHMET ÇAKAR - İKİ PENALTI DA DOĞRU KARAR

Galatasaray, önemli bir rakibi hem yendi hem de sürklase etti. Maça baktığımızda atılan 3 gol, kaçan ise en az iki katı. İlk yarı Adana Demirspor adeta kafayı kaldıramadı. Galatasaray sağdan geldi, soldan geldi ve perdeyi ceza alanı içindeki ikiye birle Sacha Boey ile açıverdi. Galatasaray'ın baskısı 45 dakika devam etti.

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Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası olay Icardi yorumu! Okan Buruk’a bir sorum var diyerek açıkladı

Adana Demirspor gibi ligimizin en önemli takımlarından birinin böyle oynaması ya da hiçbir şey ortaya koyamaması kabul edilebilir değil. Bu yarıda Kerem ile ikinci gol geldi. Artık herkes "İş bitti, Galatasaray farka gidiyor" diyordu ki sahneye Nelsson çıktı. Devre biterken soldan çevrilen topa yatarak hamle yapan Nelsson, dirseğini yukarı kaldırdı, topu kesti ve bu penaltıyla Adana Demirspor umutlandı.

Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası olay Icardi yorumu! Okan Buruk’a bir sorum var diyerek açıkladı

Bu tür maçlarda 2-0 ile içeri girmekle 2-1 ile içeri girmek arasında çok büyük fark var. Aslına baktığımızda ikinci yarıda birinci devreden farklı olmadı. Art arda yaşanan pozisyonlar, direkten dönen toplar, Galatasaray'ın kaçırdıkları gündeme damga vurdu. Sonuçta son dakikada gelen bir penaltıyla da Galatasaray maçı bitiriverdi. Adana Demirspor için tablo iyi değil, çünkü Demirspor böyle bir takım değildi. Galatasaray ise Kopenhag maçı öncesi ciddi bir moral buldu.

Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası olay Icardi yorumu! Okan Buruk’a bir sorum var diyerek açıkladı

Hakem Abdulkadir Bitigen bana göre çok iyi maç idare etti. İki penaltı da doğru karar. İlkinde Nelsson dirseğiyle kesti. Galatasaray lehine verdiği penaltıda ise Demirspor kalecisinin Bakambu'ya net bir müdahalesi var.

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