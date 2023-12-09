Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası olay Icardi yorumu! "Okan Buruk'a bir sorum var" diyerek açıkladı

Bu tür maçlarda 2-0 ile içeri girmekle 2-1 ile içeri girmek arasında çok büyük fark var. Aslına baktığımızda ikinci yarıda birinci devreden farklı olmadı. Art arda yaşanan pozisyonlar, direkten dönen toplar, Galatasaray'ın kaçırdıkları gündeme damga vurdu. Sonuçta son dakikada gelen bir penaltıyla da Galatasaray maçı bitiriverdi. Adana Demirspor için tablo iyi değil, çünkü Demirspor böyle bir takım değildi. Galatasaray ise Kopenhag maçı öncesi ciddi bir moral buldu.