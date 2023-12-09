Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası olay Icardi yorumu! "Okan Buruk'a bir sorum var" diyerek açıkladı

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğe oturduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Toroğlu ve Çakar, hakem Abdulkadri Bitigen'in kararlarını yorumlarken, Ömer Üründül ise teknik direktör Okan Buruk'u Icardi üzerinden eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...