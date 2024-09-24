Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu gitti bayrağı Yunus Akgün devraldı! Okan Buruk gururla sunar...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:07

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu gitti bayrağı Yunus Akgün devraldı! Okan Buruk gururla sunar...

Sezon başında Oğuz Aydın'ı "Elimde Yunus Akgün de var" diyerek bekleten ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran tecrübeli çalıştırıcı, 24 yaşındaki oyuncusunu deyim yerindeyse parlattı. Yapılan bir toplantıda Yunus'a "Kerem gitti ve bayrağı artık sen devraldın. Sana güveniyoruz" denildiği ortaya çıkarken bu motive edici sözlerden olumlu etkilenen ve Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında Yunus Akgün oynadığı oyunla adeta yeni bir yıldız doğdu dedirtti...

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu gitti bayrağı Yunus Akgün devraldı! Okan Buruk gururla sunar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyunculara yaptığı dokunuşla yıldızlarını parlatmaya devam ediyor. Tecrübeli hocanın, güvendiği, forma şansı verdiği ve takıma yeni bir transfer gibi kazandırdığı isim Yunus Akgün oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu gitti bayrağı Yunus Akgün devraldı! Okan Buruk gururla sunar...

OKAN BURUK GURURLA SUNAR...

Buruk, futbolcusundan yeni bir yıldız yaratacağını sezon başında zaten ortaya koymuştu. Yönetim, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın transferini gündeme aldığında, "Elimde Yunus Akgün de var'' diyerek bu ismi bekletmiş ve milli oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini dert etmemişti. Geçen zaman, Buruk'u haklı çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu gitti bayrağı Yunus Akgün devraldı! Okan Buruk gururla sunar...

ROLAND SALLAİ'Yİ YEDEK BIRAKTI
Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de kulübeden çıkamazken, kiralık olarak gittiği Leicester'dan dönen Yunus, Galatasaray'ın yeni transferi gibi parladı. 24 yaşındaki ismi sağ açıktan sol kanada çeken Okan Buruk, Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu onunla doldurdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu gitti bayrağı Yunus Akgün devraldı! Okan Buruk gururla sunar...

Geçen iki sezonda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu üst seviyeye çıkaran 50 yaşındaki teknik adam, benzer dokunuşu Yunus'a da yapmış oldu. Gol atıp asist yapmaya başlayan 2000 doğumlu yıldız oyuncu, yeni transfer Sallai'ye rağmen ilk 11'in bankosu haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu gitti bayrağı Yunus Akgün devraldı! Okan Buruk gururla sunar...

BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ!
2015 yılında girdiği Galatasaray altyapısından A Takıma yükselen Yunus Akgün, Adana Demirspor (2020-22) ve İngiliz ekibi Leicester'da (2023) kiralık oynadıktan sonra bu sezon başında yeniden Florya'ya döndü. 5. haftadaki Rizespor karşılaşmasıyla 11'de şans bulmaya başladı.

SON DAKİKA