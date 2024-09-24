GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu gitti bayrağı Yunus Akgün devraldı! Okan Buruk gururla sunar...

Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
11:07
Sezon başında Oğuz Aydın'ı "Elimde Yunus Akgün de var" diyerek bekleten ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran tecrübeli çalıştırıcı, 24 yaşındaki oyuncusunu deyim yerindeyse parlattı. Yapılan bir toplantıda Yunus'a "Kerem gitti ve bayrağı artık sen devraldın. Sana güveniyoruz" denildiği ortaya çıkarken bu motive edici sözlerden olumlu etkilenen ve Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında Yunus Akgün oynadığı oyunla adeta yeni bir yıldız doğdu dedirtti...