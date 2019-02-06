Galatasaray-Hatayspor maçında Talat Terim unutulmadı

Galatasaray'ın 27 yaşındaki sol beki Ömer Bayram karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Futboldan daha önemli olan şeyler var. Bu sabah Galatasaray Ailesi olarak böyle acı bir haber duymak gerçekten üzücüydü. Fatih Hocama ve ailesine buradan baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullanırken Sofiane Feghouli ise zaferi Fatih Terim'in babası için kazandıklarını belirtti.