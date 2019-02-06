Galatasaray-Hatayspor maçında Talat Terim unutulmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda oynanan Galatasaray-Hatayspor maçında, teknik direktör Fatih Terim'in bugün hayatını kaybeden Talat Terim unutulmadı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek yarı final yolunda büyük avantaj yakalarken karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in, bugün hayata veda eden babası Talat Terim unutulmadı. Galatasaraylı oyuncular 'Mekanın cennet olsun Talat Terim', Hataysporlu futbolcular ise 'Başınız sağolsun hocam' pankartlarıyla sahaya çıktılar. Tribünlerde de 'Başın sağ olsun hocam' ve 'Talat Terim mekanın cennet olsun, başımız sağolsun' pankartları açıldı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki sol beki Ömer Bayram karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 'Futboldan daha önemli olan şeyler var. Bu sabah Galatasaray Ailesi olarak böyle acı bir haber duymak gerçekten üzücüydü. Fatih Hocama ve ailesine buradan baş sağlığı diliyorum.' ifadelerini kullanırken Sofiane Feghouli ise zaferi Fatih Terim'in babası için kazandıklarını belirtti. Öte yandan sarı kırmızılıların yeni transferi Christian Luyindama 7. dakikada Galatasaray kariyerinin ilk golünü attı. Selçuk İnan'ın kullandığı kornerde yaptığı düzgün kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren Luyindama maç sonrasında yaptığı açıklamada iyi bir takım olduklarını söyledi ve şöyle devam etti: