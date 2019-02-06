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- maçında unutulmadı

çeyrek final turunda oynanan - maçında, teknik direktör 'in bugün hayatını kaybeden unutulmadı.

Giriş Tarihi: 06.02.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 23:49
Galatasaray-Hatayspor maçında Talat Terim unutulmadı
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Galatasaray-Hatayspor maçında Talat Terim unutulmadı

, çeyrek final ilk maçında evinde 'u 2-0 mağlup ederek yarı final yolunda büyük avantaj yakalarken karşılaşmada sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü 'in, bugün hayata veda eden babası unutulmadı.

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Galatasaray-Hatayspor maçında Talat Terim unutulmadı

Galatasaraylı oyuncular "Mekanın cennet olsun ", Hataysporlu futbolcular ise "Başınız sağolsun hocam" pankartlarıyla sahaya çıktılar.

Galatasaray-Hatayspor maçında Talat Terim unutulmadı

Tribünlerde de "Başın sağ olsun hocam" ve " mekanın cennet olsun, başımız sağolsun" pankartları açıldı.

Galatasaray-Hatayspor maçında Talat Terim unutulmadı

'ın 27 yaşındaki sol beki Ömer Bayram karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Futboldan daha önemli olan şeyler var. Bu sabah Galatasaray Ailesi olarak böyle acı bir haber duymak gerçekten üzücüydü. Fatih Hocama ve ailesine buradan baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullanırken Sofiane Feghouli ise zaferi 'in babası için kazandıklarını belirtti.

Galatasaray-Hatayspor maçında Talat Terim unutulmadı

Öte yandan sarı kırmızılıların yeni transferi Christian Luyindama 7. dakikada kariyerinin ilk golünü attı.

Galatasaray-Hatayspor maçında Talat Terim unutulmadı

Selçuk İnan'ın kullandığı kornerde yaptığı düzgün kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren Luyindama maç sonrasında yaptığı açıklamada iyi bir takım olduklarını söyledi ve şöyle devam etti:

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