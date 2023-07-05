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Haberler Galeri Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 16:42

Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Hull City maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, ilk hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere temsilcisi Hull City ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, GS Hull City maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler…

Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Hull City maçı için heyecan dorukta! Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı takım, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, henüz istediği transferleri yapamadı. Dolayısıyla sarı kırmızılıların sahaya ideal 11'inden uzak bir kadroyla çıkması bekleniyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS Hull City maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Merak konusu olan Galatasaray Hull City maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

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Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Hull City maçı, 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü (bugün) Kocali Stadyumu'nda oynanacak.

Saat 19.45'te oynanacak mücadelenin saati değiştirilerek 20.30'a alındı.

Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hull City hazırlık maçı TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY HULL CİTY MAÇI CANLI İZLE

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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