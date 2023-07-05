Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Hull City maçı için heyecan dorukta! Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı kırmızılı takım, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, henüz istediği transferleri yapamadı. Dolayısıyla sarı kırmızılıların sahaya ideal 11'inden uzak bir kadroyla çıkması bekleniyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Galatasaray Hull City maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS Hull City maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…