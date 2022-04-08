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Haberler Galeri Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı? Galatasaray Başkanlık seçimleri yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 16:37

Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı? Galatasaray Başkanlık seçimleri yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?

İstanbul Valiliği, Galatasaray'da alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlığıyla ilgili tüm maddelerinin iptaliyle ilgili dava açtı. Sarı Kırmızılı Kulüpte seçimlerin iptal olup olmadığıyla ilgili detaylar gelen son dakika haberiyle araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı, yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı biten Mali Kongre'de idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi olağanüstü seçim kararı almıştı. Peki, Galatasaray Kulübü başkanlık seçimleri iptal mi oldu, yeniden mi yapılacak? İşte detaylar...

Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı? Galatasaray Başkanlık seçimleri yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?

İstanbul Valiliği tarafından Galatasaray Spor Kulübü'ne seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlığıyla ilgili tüm maddelerinin iptaliyle ilgili dava açtığını duyurdu. Gelen bu son dakika ekibi futbol camiasının gündemine bomba gibi düşerken öte yandan gerek taraftarlar gerekse futbol gündeminin yakın takipçileri "Galatasaray Kulübü başkanlık seçimleri iptal mi oldu, yeniden mi yapılacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Galatasaray Kulübü başkanlık seçimleri ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı? Galatasaray Başkanlık seçimleri yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?

GALATASARAY SEÇİMLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği, Galatasaray Kulübü'ne olağan mali genel kurulun iptal edilmesi, alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlığıyla ilgili tüm maddelerinin iptaliyle ilgili dava açtı.

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Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı? Galatasaray Başkanlık seçimleri yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?

VALİLİK USULSÜZLÜK TESPİT ETTİ

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.

Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı? Galatasaray Başkanlık seçimleri yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?

Bilindiği üzere Galatasaray Genel Kurulu'nda Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilmiş fakat idari yönden ibra edilmemişti. Çıkan sonucun ardından Galatasaray camiasının 30 Nisan'da yeni bir seçime gideceği açıklandı.

Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı? Galatasaray Başkanlık seçimleri yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?

GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni başkanlık seçimi için de Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu resmen adaylık başvurusunu yaptı.

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