Giriş Tarihi: 08.04.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 16:37

Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı? Galatasaray Başkanlık seçimleri yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?

İstanbul Valiliği, Galatasaray'da alınan seçim kararının iptali ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlığıyla ilgili tüm maddelerinin iptaliyle ilgili dava açtı. Sarı Kırmızılı Kulüpte seçimlerin iptal olup olmadığıyla ilgili detaylar gelen son dakika haberiyle araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Galatasaray seçimleri iptal mi oldu, olacak mı, yeniden mi yapılacak yeni başkan kim olacak?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı biten Mali Kongre'de idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi olağanüstü seçim kararı almıştı. Peki, Galatasaray Kulübü başkanlık seçimleri iptal mi oldu, yeniden mi yapılacak? İşte detaylar...