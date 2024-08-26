Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
11:48
Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç takvimi ve muhtemel 11'leri
Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İlk maçta deplansmanda 3-2 mağlup olan Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahasında Young Boys'u yenerek tur atlamanın hesabını yapıyor. Peki, Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maçın yayınlanacağı kanal..