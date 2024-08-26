Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç takvimi ve muhtemel 11’leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor. İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada beklenen performansı veremeyen sarı kırmızılılar taraftarı önünde tur atlamanın hesabını yapıyor. Galatasaray Young Boys maçının şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki; Galatasaray Young Boys rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte GS Young rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...