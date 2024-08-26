Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç takvimi ve muhtemel 11'leri
Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:48

Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç takvimi ve muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İlk maçta deplansmanda 3-2 mağlup olan Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahasında Young Boys'u yenerek tur atlamanın hesabını yapıyor. Peki, Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maçın yayınlanacağı kanal..

Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç takvimi ve muhtemel 11’leri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor. İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmada beklenen performansı veremeyen sarı kırmızılılar taraftarı önünde tur atlamanın hesabını yapıyor. Galatasaray Young Boys maçının şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki; Galatasaray Young Boys rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte GS Young rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç takvimi ve muhtemel 11’leri

GALATASARAY - YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Rams Park'ta İsviçre ekibi Young Boys'u ağırlayacağı rövanş karşılaşması 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak .

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç takvimi ve muhtemel 11’leri

GALATASARAY YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Young Boys rövanş maçı naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GS Young Boy maçı TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç takvimi ve muhtemel 11’leri

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maçında mağlubiyet alan Galatasaray rövanş maçında beraberlik ve mağlubiyet yaşaması halinde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray 2 farklı galibiyetle sahadan ayrılması halinde doğrudan lige katılma hakkı elde edecek.

Sarı kırmızılılar tek farkla öne geçerse maç uzatmalara gidecek ve eşitliğin bozulması beklenecek.

Burada da durum değişmezse penaltı atışları kazananı belirleyecek.

Galatasaray Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maç takvimi ve muhtemel 11’leri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA