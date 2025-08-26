Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:14
Galatasaray’a maliyeti 40 milyon euro! Dursun Özbek onaylarsa transfer bitecek
Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray, yeni sezona harika başladı. Bu sezon oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu maçlar için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kaleye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek isteyen Aslan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte maliyeti 40 milyon euro olan oyuncunun transferinde son durum...