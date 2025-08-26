Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Galatasaray’a maliyeti 40 milyon euro! Dursun Özbek onaylarsa transfer bitecek

Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray, yeni sezona harika başladı. Bu sezon oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu maçlar için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kaleye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek isteyen Aslan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte maliyeti 40 milyon euro olan oyuncunun transferinde son durum...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SÜPER LİG'DE 3'TE 3 YAPTI

Son 3 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona da 3'te 3'le başladı.

Aslan, Gaziantep, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarında rakip kaleye toplam 10 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi.

2 EYLÜL SON

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu maçlar için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın 2 Eylül'e kadar UEFA'ya listeyi bildirmesi gerekiyor.

UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek olan Galatasaray, kaleci transferini de resmiyete dökecek.

Çalışmalarını sürdüren Aslan'da listenin ilk sırasındaki Ederson için hâlâ yoğun mesai harcanıyor.

MENAJERE YETKİ VERİLDİ

Menajer Ahmet Bulut, sarı-kırmızılı kulüpten aldığı yetkiyle süreci ilerletiyor ve şu an Brezilyalı kalecinin 3 yıllık maliyeti 40 milyon Euro'yu buluyor.

Manchester City bonservis bedelinde 15 milyon Euro'ya indi. Ederson ise yıllık 7 milyon Euro net ücret ve bonuslarla 3 sezon için toplam 25 milyon Euro talep ediyor.

Başkan Dursun Özbek bu rakamları onaylarsa transfer bitecek. Galatasaray, Antrwerp'in 23 yaşındaki kalecisi Senne Lammens için de girişimlerini sürdürüyor.

EDERSON'UN BİLİNMEYENLERİ

Ayak Hakimiyeti ve Pas Yeteneği: Ederson'un en öne çıkan özelliği, olağanüstü pas kalitesidir. Kısa ve uzun paslarda yüksek isabet oranına sahiptir. Defans hattını rahatlatmakla kalmaz, zaman zaman rakip savunma arkasına attığı uzun toplarla direkt hücum başlatır. Pep Guardiola'nın oyun anlayışında adeta bir ekstra oyun kurucu gibi rol alır.

Soğukkanlılık: Baskı altında dahi panik yapmadan ayağında top tutabilmesi, pres kırabilmesi ve doğru tercihlerle oyunu yönlendirmesi onu farklı kılar. Bu özelliğiyle Manchester City'nin geriden pasla çıkışlarında kritik bir güvence oluşturur.

Refleks ve Çizgi Üstü Yeteneği: Her ne kadar ayak oyunlarıyla ön planda olsa da, çizgi üstünde de çok güçlüdür. Yakın mesafe kurtarışlarında hızlı refleksleri sayesinde önemli toplar çıkarır.

Süpürücü Rolü: Ceza sahası dışına kadar çıkarak rakip kontra atakları engeller, savunma arkasına atılan toplarda hızlı karar verip zamanında müdahale eder. Bu özelliği, City'nin savunma hattını ileri taşımada büyük avantaj sağlar.

Top Dağıtım Çeşitliliği: Kısa pas, orta mesafe oyun açılışı ve uzun isabetli degajlarda üst seviyededir. Özellikle uzun ve isabetli sol ayağı, City'nin hızlı hücum varyasyonlarını zenginleştirir.