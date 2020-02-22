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  • Galatasaray'da Adem Büyük ve Feghouli sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde...

'da ve Feghouli sıkıntısı! derbisinde...

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 23. haftasında, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligdeki son 6 maçını kazanan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Lemina derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Adem Büyük ve Feghouli'nin durumları da zorlu fikstür öncesi Galatasaray'ı düşündürüyor...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 11:32
Galatasaray'da Adem Büyük ve Feghouli sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde...

, 'in 23. haftasındaki derbide yarın 'ye konuk olacak. 'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi yönetecek.

Galatasaray'da Adem Büyük ve Feghouli sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde...

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

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Galatasaray'da Adem Büyük ve Feghouli sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde...

'de 42 puanı bulunan , 22. haftayı zirvede bitiren bir maçı eksik Trabzonspor'un 2 puan gerisinde yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray'da Adem Büyük ve Feghouli sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde...

'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da alan ve sonraki 23 resmi maçta kazanamayan , bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek.

Galatasaray'da Adem Büyük ve Feghouli sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde...

SON 6 MAÇINI KAZANDI

, 'de çıktığı son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray'da Adem Büyük ve Feghouli sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde...

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray'da Adem Büyük ve Feghouli sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde...

, Fenerbahçe derbisinden de 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

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