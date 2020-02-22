Galatasaray'da Adem Büyük ve Feghouli sıkıntısı! Fenerbahçe derbisinde...

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 23. haftasında, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligdeki son 6 maçını kazanan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Lemina derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Adem Büyük ve Feghouli'nin durumları da zorlu fikstür öncesi Galatasaray'ı düşündürüyor...
Giriş Tarihi: 22.02.2020
11:30
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
11:32
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