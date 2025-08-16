Giriş Tarihi: 16.08.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025
10:56
Galatasaray'da Karagümrük maçı sonrası ayrılık! Okan Buruk açıkladığı isim İtalya yolcusu...
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sarı-kırmızılılarda moraller tavan yaparken, yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'da gelecek oyuncular kadar ayrılacak oyuncuların da durumu merak ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un açıkladığı oyuncu, takımdan ayrılıyor. İşte detaylar…