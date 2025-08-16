Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray'da Karagümrük maçı sonrası ayrılık! Okan Buruk açıkladığı isim İtalya yolcusu...
Giriş Tarihi: 16.08.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 10:56

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sarı-kırmızılılarda moraller tavan yaparken, yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'da gelecek oyuncular kadar ayrılacak oyuncuların da durumu merak ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un açıkladığı oyuncu, takımdan ayrılıyor. İşte detaylar…

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fatih KaragümrükBarış Alper Yılmaz, Fatih Kurucuk (K.K) ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi aynı skorla geçen sarı-kırmızılılar, ikide iki yaparak lige başladı.

Şu ana kadar Sane ve Osimhen'i kadrosuna katan Cimbom'da bir yandan da yaz transfer sezonu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kaleci transferi için Manchester City'den Ederson'la görüşmelerini sürdüren Aslan, diğer bölgelerde de temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'da kadroya dahil edilecek isimlerin yan sıra ayrılıklar konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

NELSSON İÇİN İTALYA İDDİASI

Kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Victor Nelsson hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

VERONA İLE ANLAŞTI

Danimarkalı stoperin, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği ileri sürüldü.

PARA KAZANDIRACAK

Sarı-kırmızılıların bu transferden yaklaşık olarak 4 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün oynanan Karagümrük maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Carlos Cuesta ve Nelsson ayrılmaya yakın. Köhn aynı şekilde" demişti.

ROMA'YA KİRALANDI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'ya kiralanan Nelsson, İtalyan ekibinde sadece 5 resmi maçta forma giymişti.

144 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray formasıyla toplamda 144 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Danimarkalı stoperin, sarı-kırmızılı takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.