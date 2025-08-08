Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
09:30
Galatasaray'da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...
Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, yeni sezonu Gaziantep'te açıyor. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kale bölgesi için temaslarını sıklaştırırken, iç transferde Yunus Akgün'e imzayı attırdı. Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için ise karar verildi. İşte flaş haberin detayları…