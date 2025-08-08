Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray'da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...
Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 09:30

Galatasaray'da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, yeni sezonu Gaziantep'te açıyor. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kale bölgesi için temaslarını sıklaştırırken, iç transferde Yunus Akgün'e imzayı attırdı. Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için ise karar verildi. İşte flaş haberin detayları…

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

Süper Lig'de bu akşam Gaziantep FK deplasmanıyla sezona başlayacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği de devam ediyor.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ve Victor Osimhen'e imza attırdıktan sonra rotayı iç transfere çevirmiş durumda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

Bu doğrultuda Cimbom, geçtiğimiz sezondaki çifte kupada büyük rolü olan Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

Galatasaray'ın Yunus Akgün hamlesinden sonrası bir sonraki görüşeceği ismin Mauro Icardi olacağı öne sürüldü.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

ICARDI'YE YENİ SÖZLEŞME

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi takımın yıldız golcülerinden Mauro Icardi ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR

Sarı-kırmızılı takımın kurmayları, Arjantinli golcü ile yeni bir kontrat yapmak için harekete geçecek.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

2 YIL DAHA UZATILACAK

Tecrübeli golcünün sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2 sene daha uzatılmasının planlandığı belirtildi.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

Icardi'nin çok önemli bir marka ve lider olduğunu düşünen yönetim, bu sebeple yola devam etmenin önemine dikkat çekti.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

SAHALARA DÖNÜYOR

Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Icardi'nin birkaç hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

YENİ SÖZLEŞMEDE AYNI TARİFE

2023 yılında 10 milyon Euro bonservisle Fransız ekibi Paris Saint Germain'den transfer edilen Arjantinli oyuncuya sponsorlar hariç 6 milyon Euro net maaş ödeniyor.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

Yıldız futbolcuyla yapılması planlanan yeni anlaşmada yine aynı tarifenin önüne konulacağı öğrenildi.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Icardi, 2023-24 sezonunda ligde attığı 25 gol ve yaptığı 8 asistle elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı toplamda 14 mücadelede terleten 32 yaşındaki oyuncu, 6 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Galatasaray’da Osimhen sonrası Icardi kararı verildi! Dursun Özbek ve yönetimi harekete geçiyor...

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.