Galatasaray'da son dakika transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde transfer sezonunun son günlerinde spor kamuoyundaki tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Galatasaray'da Göztepe maçından sonra Fatih Terim, 31.01.2019 Perşembe gecesine kadar transferlerin yetişeceğini ifade etti. Galatasaray taraftarı büyük bir heyecanla forvet transferini bekliyor. Galatasaray'da forvet transferi için adaylar Ze Luis, Konstantinos Mitroglou, Paul Onuachu, Alan Carvalho, Loıc Remy, Enner Valencıa, Felıpe Caıcedo... Emre Mor ismi de gündemde! Galatasaray transferler için KAP açıklamalarını yapmayı planlıyor.
GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER OPERASYONU!