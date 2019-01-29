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'da transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

'da transfer için haberleri üst üste geliyor! Bilindiği gibi transfer dönemi Perşembe günü sona erecek. Bafe Gomis'in sezon başında satılmasından sonra forvet eksikliği çeken ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nden de elenen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Onlarca forvet ismi gündeme gelirken son saatlerde Galatasaray, Spartak Moskova'nın golcüsü için 10 milyon € bonservis bedeli teklif etti, işte Galatasaray'dan ve açıklanan (biten) transferler...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 10:35
Galatasaray'da son dakika transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde transfer sezonunun son günlerinde spor kamuoyundaki tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. 'da Göztepe maçından sonra , 31.01.2019 Perşembe gecesine kadar transferlerin yetişeceğini ifade etti. Galatasaray taraftarı büyük bir heyecanla forvet transferini bekliyor. Galatasaray'da forvet transferi için adaylar , Konstantinos , Paul Onuachu, , Loıc Remy, Enner Valencıa, Felıpe Caıcedo... Emre Mor ismi de gündemde! Galatasaray transferler için KAP açıklamalarını yapmayı planlıyor.

GALATASARAY'DAN SON DAKİKA TRANSFER OPERASYONU!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

İLK TERCİH ZE LUİS!

'da ismi dün sosyal medyada duyuldu. Spartak Moskova forması giyen Yeşil Buruni Adaları doğumlu forvet oyuncusu için 7.5 milyon € bonservis bedeli teklif eden Galatasaray'ın bu teklifi kabul edilmedi, sarı kırmızılılar daha sonra 10 milyon €'luk yeni bir teklifle Rus temsilcisinin kapısını çaldı ama bu teklif de henüz kabul edilmedi. Galatasaray, golcü oyuncu Ze Luis ile anlaştı.

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Galatasaray'da son dakika transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

daha önce Gil Vicente, Braga, Videoton ve Spartak Moskova takımlarında forma giydi.

Galatasaray'da son dakika transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

YUNAN GOLCÜ MİTROGLOU KİRALIK GELEBİLİR

Kariyerini Marsilya'da sürdüren Yunanistan milli takımının da golcüsü Konstantinos , kiralık olarak forması giyebilir. 6 aylık kiralık teklifine olumsuz bakan Mitroglou 1.5 yıllık sözleşme istiyor. Galatasaray'da Marsilya ile kiralık olarak anlaşma zemini arıyor.

Galatasaray'da son dakika transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

30 yaşındaki Konstantinos daha önce M'gladbach, Olimpiakos, Fulham, Benfica gibi takımlarda da forma giydi.

Galatasaray'da son dakika transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

PAUL ONUACHU PLASE!

Nijeryalı dev golcü Paul Onuachu, 'ın renklerine bağlamak istediği başka bir isim... Galatasaray'ın teklif yaptığı oyunculardan birisinin de Paul Onuachu olduğu ortaya çıktı. Danimarka Ligi'nde Midtjylland forması giyen Nijeryalı golcünün kulübüne resmi teklif yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'da son dakika transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

Sarı-kırmızılılar, Onuachu için 7 milyon Euro teklif etti. İki kulüp arasında pazarlıkların son ana kadar devam edeceği bildirildi.

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