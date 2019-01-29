Galatasaray'da son dakika transfer haberi geldi! Forvet transfer düğümü çözülüyor...

İLK TERCİH ZE LUİS!

Galatasaray'da Ze Luis ismi dün sosyal medyada duyuldu. Spartak Moskova forması giyen Yeşil Buruni Adaları doğumlu forvet oyuncusu için 7.5 milyon € bonservis bedeli teklif eden Galatasaray'ın bu teklifi kabul edilmedi, sarı kırmızılılar daha sonra 10 milyon €'luk yeni bir teklifle Rus temsilcisinin kapısını çaldı ama bu teklif de henüz kabul edilmedi. Galatasaray, golcü oyuncu Ze Luis ile anlaştı.