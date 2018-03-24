Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da krizi!

'a 2014-15 sezonunda 4.75 Milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ile transfer olan 'a sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi bitmek bilmiyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 17:38
  • 1
  • 17
'da krizi!
Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi!

Bir türlü beklenilen performansa yaklaşamayan Tarık, kadroya bile giremiyor. 'da 4. yılını geçiren 27 yaşındaki futbolcu toplamda 42 kez forma giyebildi.

  • 2
  • 17
'da krizi!
Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi!

'ın resmi Twitter hesabı, 'ın doğum gününü kutlayan bir mesaj paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 17
'da krizi!
Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi!

Sarı-kırmızılı taraftarlar yapılan paylaşıma 1 saat dolmadan 550 yorum yaptı ve 'a olan tepkilerini dile getirdi.

  • 4
  • 17
'da krizi!
Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi!

İşte o mesajlardan bazıları...

Bu adam için bi de doğum günü pastası alıp masrafa girmeyin sakın!

  • 5
  • 17
'da krizi!
Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi!

Bu tweeti hafızamdan nasıl silebilirim?

  • 6
  • 17
'da krizi!
Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi!

Bu aralar yeteneksiz futbolcu doğma günleri herhalde

  • 7
  • 17
'da krizi!
Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi!

Benim de doğum günümü paylaşıcaksın benim bundan daha çok faydam var 'a!

BİZE ULAŞIN