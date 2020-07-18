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'da yer yerinden oynayacak! Tam 7 isim

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, gelecek sezon için radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılmasını ve transfer edilmesini istediği isimleri yönetime sundu. İşte Terim'in kafasındaki yeni model Galatasaray...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 14:35
Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Tam 7 isim

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan , 8'de 8 yapmış ve zirve yarışına ortak olmuştu. Pandemi arasından sonra ise Cimbom adeta tam tersi bir performans gösterdi.

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Tam 7 isim

, gelecek sezonun çalışmalarına hız verirken sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor.

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Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Tam 7 isim

Takımda düşünülmeyen ve yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan , bu isimlerden bonservis geliri elde ederek yeni sezonun kaynağının bir bölümünü oluşturmayı hedefliyor.

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Tam 7 isim

4 İSMİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sarı-kırmızılı takımda 4 ismin sözleşmesi bitiyor. Cimbom, Nagatomo ile yollarını ayırırken Mariano'nun ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Kaptan Selçuk İnan'la da sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Tam 7 isim

JOKER ADAM DONK

Aslan'da joker rolünü üstlenen da sezon sonunda boşa çıkıyor. G.Saray'ın sezon sonunda Hollandalı futbolcuya yeni sözleşme önermesi bekleniyor.

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Tam 7 isim

KİRALIKLAR GERİ DÖNÜYOR!

G.Saray'ın kiralık olarak yolladığı , , Maicon ve Valentine Ozornwafor yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden...

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Tam 7 isim

Cimbom'un 3 milyon Euro gelir beklediği Maicon, bonservisini sarı-kırmızılı kulüpten istemişti.

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