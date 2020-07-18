Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Tam 7 isim

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, gelecek sezon için radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılmasını ve transfer edilmesini istediği isimleri yönetime sundu. İşte Terim'in kafasındaki yeni model Galatasaray...
Giriş Tarihi: 18.07.2020
14:35
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
14:35
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Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan
Galatasaray, 8'de 8 yapmış ve zirve yarışına ortak olmuştu. Pandemi arasından sonra ise Cimbom adeta tam tersi bir performans gösterdi.
Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına hız verirken sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor.
Takımda düşünülmeyen ve yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan
Galatasaray, bu isimlerden bonservis geliri elde ederek yeni sezonun kaynağının bir bölümünü oluşturmayı hedefliyor.
4 İSMİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sarı-kırmızılı takımda 4 ismin sözleşmesi bitiyor. Cimbom, Nagatomo ile yollarını ayırırken Mariano'nun ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Kaptan Selçuk İnan'la da sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.
JOKER ADAM DONK
Aslan'da joker rolünü üstlenen
Ryan Donk da sezon sonunda boşa çıkıyor. G.Saray'ın sezon sonunda Hollandalı futbolcuya yeni sözleşme önermesi bekleniyor.
KİRALIKLAR GERİ DÖNÜYOR!
G.Saray'ın kiralık olarak yolladığı
Ryan Babel, Mbaye Diagne, Maicon ve Valentine Ozornwafor yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden...
Cimbom'un 3 milyon Euro gelir beklediği Maicon, bonservisini sarı-kırmızılı kulüpten istemişti.