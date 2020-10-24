Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...

'dan harekatı! Bedelsiz geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, transnferde rotasını belirledi. Takımda bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenen Sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte sezon sonunda bedelsiz olarak Aslan olacak o isim...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 15:43
Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra Avrupa Ligi'nden elenen, ligde de peş peşe puan kayıpları yaşayan 'da hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...

Teknik direktör takımı yeniden ayağa kaldırmanın yollarını ararken, bir yandan da takımı güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...

Ara döneminde takıma yapacağı eklemelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Aslan, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmak için de çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...

Bu kapsamda arayışlarını sürdüren 'ın birçok bölgeye takviye yapması beklenirken, öncelik stoper transferine verildi.

Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...

Cimbom'da adı başta Roma ve ile anılan Marcao'nun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...

Sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin radarındaki Brezilyalı stoperin ayrılık ihtimaline karşılık bu bölgeye mutlaka bir takviye yapmak isteniyor.

Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...

24 yaşındaki futbolcuyu en kötü ihtimalle sezon sonunda satmayı planlayan , Marcao'nun alternatifini buldu.

SON DAKİKA