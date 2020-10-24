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Galeri Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, transnferde rotasını belirledi. Takımda bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenen Sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte sezon sonunda bedelsiz olarak Aslan olacak o isim...
Giriş Tarihi: 24.10.2020
15:43
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Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra
UEFA Avrupa Ligi'nden elenen, ligde de peş peşe puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Teknik direktör
Fatih Terim takımı yeniden ayağa kaldırmanın yollarını ararken, bir yandan da takımı güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.
Ara
transfer döneminde takıma yapacağı eklemelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Aslan, gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturmak için de çalışmalara başladı.
Bu kapsamda arayışlarını sürdüren
Galatasaray'ın birçok bölgeye takviye yapması beklenirken, öncelik stoper transferine verildi.
Cimbom'da adı başta Roma ve
Newcastle United ile anılan Marcao'nun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin radarındaki Brezilyalı stoperin ayrılık ihtimaline karşılık bu bölgeye mutlaka bir takviye yapmak isteniyor.
24 yaşındaki futbolcuyu en kötü ihtimalle sezon sonunda satmayı planlayan
Galatasaray, Marcao'nun alternatifini buldu.