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Galatasaray'dan transfer harekatı! Bedelsiz geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, transnferde rotasını belirledi. Takımda bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenen Sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte sezon sonunda bedelsiz olarak Aslan olacak o isim...