Galatasaray’ın yıldızı Singo’ya astronomik teklif gelebilir! Premier Lig takımları sıraya geçti...

ÇIKIŞ MADDESİ YÜKSEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan genç yıldızın sözleşmesinde ilk sene için 60 milyon euro, ikinci sezon için ise 55 milyon euro çıkış maddesi olduğu iddia ediliyor.