Giriş Tarihi: 11.10.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:09
Galatasaray'ın yıldızı Singo'ya astronomik teklif gelebilir! Premier Lig takımları sıraya geçti...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Liverpool'u deviren Galatasaray, Süper Lig'de milli araya da lider konumda girdi. Sarı-kırmızılılarda savunma hattının performansı ön plana çıkarken, Wilfried Singo adeta yıldızlaştı. Singo için devre arası transfer döneminde Premier Lig'den astronomik teklifler gelebileceği ifade edildi. İşte haberin detayları...