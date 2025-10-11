Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.10.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:09

Galatasaray'ın yıldızı Singo'ya astronomik teklif gelebilir! Premier Lig takımları sıraya geçti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Liverpool'u deviren Galatasaray, Süper Lig'de milli araya da lider konumda girdi. Sarı-kırmızılılarda savunma hattının performansı ön plana çıkarken, Wilfried Singo adeta yıldızlaştı. Singo için devre arası transfer döneminde Premier Lig'den astronomik teklifler gelebileceği ifade edildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor.

Fildişili sağ bek oyuncusu, son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Avrupa'da birçok transfer takımının listesine girdiği konuşulan Singo için İngiltere Premier Lig kulüpleri sıraya girdi.

İKİ PREMIER LİG TAKIMI DEVREDE

Takvim'de yer alan habere göre, Crystal Palace ve Nottingham Forest kulüplerinin başarılı savunmacıyı izlemek için scout ekiplerini görevlendirdikleri öğrenildi.

DEV TEKLİF GELEBİLİR

İki kulübün de devre arası transfer döneminde Galatasaray'a astronomik bir teklif sunabileceği iddia edildi.

YAZ DÖNEMİNDE TRANSFER EDİLDİ

Sarı-kırmızılı takım, 24 yaşındaki Fildişili sağ bek oyuncusunu Monaco'dan 30.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

ÇIKIŞ MADDESİ YÜKSEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan genç yıldızın sözleşmesinde ilk sene için 60 milyon euro, ikinci sezon için ise 55 milyon euro çıkış maddesi olduğu iddia ediliyor.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Wilfried Singo bu sezon Galatasaray formasıyla 7 karşılaşmada forma giyerken, bu maçlarda 408 dakika görev aldı.

ALANYASPOR MAÇINDA ASİST YAPTI

Sağ bekte görev yapan Singo hücuma verdiği destekle de dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu, bunu Alanyaspor maçında göstermişti.

İLK ASİSTİ ICARDI'YE

Singo, Trendyol Süper Lig'deki ilk asistini Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta Mauro Icardi'ye yapmıştı.

UZUN SÜRE KONUŞULDU

Yıldız futbolcu, Icardi'ye yaptığı asistten önce Yusuf Özdemir'i müthiş bir şekilde ekarte etmiş ve bu hareket uzun süre konuşulmuştu.

SÖZLEŞME DURUMU

24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2030 tarihine kadar sürüyor.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Wilfried Sİngo'nun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.