Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:13

Galatasaray’ın yıldızını ayrılık için ikna edemediler! “Yanlış yapamam”

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Gaziantep deplasmanında açacak. Sarı-kırmızılı takım, sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Şu ana kadar Osimhen ve Sane'yi kadrosuna katan Aslan, iç transferde de önemli adımlar atmıştı. Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatan Galatasaray'da başarılı kanat oyuncusu için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Başarılı futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışan takım belli oldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Cimbom'da kritik maç öncesi transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Yunus Akgün ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Milliyet'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu ile beraber Yunus Akgün'ün de menajeri olan Cenk Melih Yazıcı'nın Kerem'i Fenerbahçe'ye, Yunus'u ise Benfica'ya götürmeye çalıştığı öne sürüldü.

SERBEST KALMA MADDESİ VARDI

Yunus Akgün'ün bir önceki sözleşmesinde 11 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyordu.

Portekiz ekibinin, milli futbolcunun sözleşmesinde yer alan 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Benfica'nın bu teklifine rağmen Yunus Akgün'ün "Galatasaray'a yanlış yapamam" diyerek bunu kabul etmediği aktarıldı.

Galatasaray'ın maaşında önemli bir artış yaptığı milli futbolcu, Benfica'nın bu teklifini değerlendirmeye bile almadı.

Yunus'un geçen sezonun devre arasından bu yana kendisine ilgi gösteren Benfica'ya olumsuz yanıt vererek, "Galatasaray'ın evladıyım. 8 yaşında girdiğim kulübümü zarara uğratamam" ifadelerini kullandığı bildirildi.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşme uzatan başarılı futbolcu, gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Sarı-kırmızılı takımda kariyeri boyunca 105 maça çıkan kanat oyuncusu, 18 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı takımla 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor ile Trendyol 1. Lig'de, Leicester City ile de İngiltere Champioship'te şampiyonluk yaşamıştı.