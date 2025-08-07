Giriş Tarihi: 07.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
13:13
Galatasaray’ın yıldızını ayrılık için ikna edemediler! “Yanlış yapamam”
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Gaziantep deplasmanında açacak. Sarı-kırmızılı takım, sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Şu ana kadar Osimhen ve Sane'yi kadrosuna katan Aslan, iç transferde de önemli adımlar atmıştı. Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatan Galatasaray'da başarılı kanat oyuncusu için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Başarılı futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışan takım belli oldu. İşte haberin detayları...