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Haberler Galeri Geleceğin Buffon, Casillas, Neuer'leri bu listede! Her birini Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler adım adım takip ediyor
Giriş Tarihi: 26.04.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 13:22

Geleceğin Buffon, Casillas, Neuer'leri bu listede! Her birini Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler adım adım takip ediyor

Dünya futbolunda Gianluigi Buffon, Iker Casillas ve Manuel Neuer gibi kaleciler oynadıkları döneme damgasını vurmayı başarmıştı. Ancak yerlerine geçen isimler asla onlar gibi uzun süreli başarı sağlayamadılar. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi dünya devlerinin peşinde olduğu 21 yaş ve altındaki kalecileri listeledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Geleceğin Buffon, Casillas, Neuer’leri bu listede! Her birini Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler adım adım takip ediyor

Dünya futbolunda Gianluigi Buffon, Iker Casillas ve Manuel Neuer gibi kaleciler oynadıkları döneme damgasını vurmayı başarmıştı. Ancak yerlerine geçen isimler asla onlar gibi uzun süreli başarı sağlayamadılar. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi dünya devlerinin peşinde olduğu 21 yaş ve altındaki kalecileri listeledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Geleceğin Buffon, Casillas, Neuer’leri bu listede! Her birini Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler adım adım takip ediyor

KALECİLER

Plamen Andreev - Levski Sofia
YAŞ: 20

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Geleceğin Buffon, Casillas, Neuer’leri bu listede! Her birini Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler adım adım takip ediyor

Neneca Helio - Londrina
YAŞ: 21

Geleceğin Buffon, Casillas, Neuer’leri bu listede! Her birini Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler adım adım takip ediyor

Jonas Krumrey - Salzburg
YAŞ: 21

Geleceğin Buffon, Casillas, Neuer’leri bu listede! Her birini Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi devler adım adım takip ediyor

Tjark Ernst - Hertha Berlin
YAŞ: 21

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