Dünya futbolunda Gianluigi Buffon, Iker Casillas ve Manuel Neuer gibi kaleciler oynadıkları döneme damgasını vurmayı başarmıştı. Ancak yerlerine geçen isimler asla onlar gibi uzun süreli başarı sağlayamadılar. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi dünya devlerinin peşinde olduğu 21 yaş ve altındaki kalecileri listeledi. İşte son dakika haberinin detayları...