Mert Hakan Yandaş'ı görenler gözlerine inanamadı! Galatasaray...

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Görenler dönüp bir daha baktı! Ersun Yanal tanınmaz halde

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle yollar ayrılan Ersun Yanal'ın son imajı görenleri şaşırttı. Şu sıralar pek çok takımla adı geçen Ersun Yanal sessizliğini koruyordu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Yanal'ın son hali...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 18:50
Görenler dönüp bir daha baktı! Ersun Yanal tanınmaz halde

23. haftada Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni imajı şaşırttı.

Görenler dönüp bir daha baktı! Ersun Yanal tanınmaz halde

Uzun sakallarıyla dikkat çeken Ersun Yanal'ın yeni imajı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Görenler dönüp bir daha baktı! Ersun Yanal tanınmaz halde

Ersun Yanal, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe ile 23 maça çıkarken 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı

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