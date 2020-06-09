Mert Hakan Yandaş'ı görenler gözlerine inanamadı! Galatasaray...

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Görenler dönüp bir daha baktı! Ersun Yanal tanınmaz halde

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle yollar ayrılan Ersun Yanal'ın son imajı görenleri şaşırttı. Şu sıralar pek çok takımla adı geçen Ersun Yanal sessizliğini koruyordu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Yanal'ın son hali...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 18:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





