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Haberler Galeri G.Saray - Gaziantep maçı sonrası usta yazardan çok sert sözler! "Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi"
Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 10:09

G.Saray - Gaziantep maçı sonrası usta yazardan çok sert sözler! "Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi"

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezonun 5 haftasını geride bıraktık. Transfer sezonunun da bitimine 2 gün kala takımlar son hamlelerini yapmaya devam ederken, yeni transferlerin de gösterdiği performanslar dikkat çekiyor. Özellikle de oynadığı tempolu futbolla dikkat çeken Beşiktaş bu sezon beğeni toplamaya devam ediyor. SABAH Spor'un usta kalemleri, Beşiktaş ve G.Saray hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

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G.Saray - Gaziantep maçı sonrası usta yazardan çok sert sözler! Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi

Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Beşiktaş ilk 5 haftayı lider olarak geride bıraktı. Diğer yanda Galatasaray ise oynadığı maçlarda zorlansa da galibiyetler almaya devam ediyor. Süper Lig'de geride kalan haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı. Usta yazarlar Fatih Doğan, Gürcan Bilgiç, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül Beşiktaş ve Galatasaray için çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

G.Saray - Gaziantep maçı sonrası usta yazardan çok sert sözler! Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi

"GALATASARAY BÜYÜKLÜĞÜNÜ HATIRLADI"

SORU: Galatasaray 10 kişiyle kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki vardı. Bu galibiyet; takım, Okan Buruk ve yönetim için ne demek?

LEVENT TÜZEMEN: Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'daki Serkan Tokat, G.Saray'ın net iki penaltısını vermedi. Sezon başından beri G.Saray'ın birçok maçında penaltılar çalınmadı. Bunun hesabını yönetim sormalı. Acaba TFF ve MHK, çok takımın şampiyonluk yarışında olmasından rahatsızlık mı duyuyor?

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G.Saray - Gaziantep maçı sonrası usta yazardan çok sert sözler! Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi

Eğer Uğurlu'nun vücut dili ve çaldığı ters düdüklere karşı G.Saray taraftarı sağduyulu davranmasaydı Ankaragücü- Beşiktaş maçından daha vahim olaylar yaşanabilirdi. G.Saray yönetiminin yerinde olsam Uğurlu'yu sadece TFF'ye şikâyet etmem, toplumu tahrik etmesinden dolayı 6222 sayılı yasa üzerinden sorgulanmasını talep ederim. G.Saray'ın 10 kişi kaldıktan sonra kazanma duygusu önemliydi. Alınan 3 puan ve yaşanan sevgi seli G.Saraylı oyuncuların öz güven kazandıklarının ve takım olduklarının belgesiydi.

G.Saray - Gaziantep maçı sonrası usta yazardan çok sert sözler! Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi

GÜRCAN BİLGİÇ: Eksik kaldığı bir maçta, üstelik zor bir rakip karşısında kazanmak, uzun maratonda önemli. 10 kişi kaldıktan sonraki bölümü sanki hiç eksilmemiş gibi oynamak, bu "büyük takım" refleksidir. Takım olarak direndiler, taraftarı arkalarına aldılar, bir de penaltı kaçırdılar ama vazgeçmediler. Yaşar Kemal Uğurlu'nun Abdülkerim'e ikinci sarısı yanlış. Ancak Kerem-Ertuğrul mücadelesinde de kırmızı çıkarmadı. Bu hafta hakemlerimiz yanlış karar rekoru kırdılar.

G.Saray - Gaziantep maçı sonrası usta yazardan çok sert sözler! Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi

"BU ADAM PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA GİBİ..."

BÜLENT TİMURLENK: 'Yapay zeka kullanıyoruz' çok fiyakalı cümle. Ama MHK'nin unuttuğu, o bilgisayara Yaşar Kemal Uğurlu'yu hakem olarak tanıtmış olmaları. Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi. G.Saray'a gelince sonu böyle biten bir maçta takım ruhunu pekiştirip taraftarı da ayağa kaldırdıkları ortada. Ancak Okan Buruk'un neşteri eline alması lazım.

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