Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:03
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
10:09
G.Saray - Gaziantep maçı sonrası usta yazardan çok sert sözler! "Bu adam pimi çekilmiş bomba gibi"
Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezonun 5 haftasını geride bıraktık. Transfer sezonunun da bitimine 2 gün kala takımlar son hamlelerini yapmaya devam ederken, yeni transferlerin de gösterdiği performanslar dikkat çekiyor. Özellikle de oynadığı tempolu futbolla dikkat çeken Beşiktaş bu sezon beğeni toplamaya devam ediyor. SABAH Spor'un usta kalemleri, Beşiktaş ve G.Saray hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.