"GALATASARAY BÜYÜKLÜĞÜNÜ HATIRLADI"



SORU: Galatasaray 10 kişiyle kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya büyük tepki vardı. Bu galibiyet; takım, Okan Buruk ve yönetim için ne demek?



LEVENT TÜZEMEN: Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'daki Serkan Tokat, G.Saray'ın net iki penaltısını vermedi. Sezon başından beri G.Saray'ın birçok maçında penaltılar çalınmadı. Bunun hesabını yönetim sormalı. Acaba TFF ve MHK, çok takımın şampiyonluk yarışında olmasından rahatsızlık mı duyuyor?