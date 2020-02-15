Hamit Altıntop Bild'e konuştu! Max Kruse ve Lukas Podolski...

- Sayın Altıntop, Lukas Podolski Türk futbolcu için ne kadar önemli?

Türkler için Lukas'ın burada tekrar oynaması büyük bir onur. (Antalyaspor). Dünya şampiyonu ve uluslararası deneyime sahip bir yıldız olarak Süper Lig'i büyük ölçüde geliştiriyor. Podolski, harika bir kariyerin ve çalışkanlığın mükemmel bir örneğidir. Türk oyuncular, özellikle yetenekliler, onu her an yakından izlemek zorunda. Nasıl çalıştığını ve performansını görmeliler. Hikayesini ve kariyerini de.