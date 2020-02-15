Haberler
Galeri Hamit Altıntop Bild'e konuştu! Max Kruse ve Lukas Podolski...
Bayern Münih, Real Madrid gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oyanayn A Milli Takım'da uzun yıllar başarı ile mücadele eden Hamit Altıntop, şimdilerde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda. Almanların Bild gazetesine konuşan Altıntop, Mesut Özil'den Ozan Kabak'a, Max Kruse'den Lukas Podolski'ye kadar pek çok konuda soruları cevapladı. İşte Hamit Altıntop'un röportajı...
Giriş Tarihi: 15.02.2020
17:13
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
17:16
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
- Sayın Altıntop, Lukas Podolski Türk futbolcu için ne kadar önemli?
Türkler için Lukas'ın burada tekrar oynaması büyük bir onur. (Antalyaspor). Dünya şampiyonu ve uluslararası deneyime sahip bir yıldız olarak Süper Lig'i büyük ölçüde geliştiriyor. Podolski, harika bir kariyerin ve çalışkanlığın mükemmel bir örneğidir. Türk oyuncular, özellikle yetenekliler, onu her an yakından izlemek zorunda. Nasıl çalıştığını ve performansını görmeliler. Hikayesini ve kariyerini de.
- Türk oyuncular Podolski'den özel olarak ne öğrenmelidir?
Pek çok yetenekli futbolcumuz var. Ancak sorunumuz genellikle tutarlılık, doğru çalışma şekli, iyi bir zihniyet ve disiplindir. Podolski,
Max Kruse gibi Bundesliga'dan gelen profesyoneller sadece bunları geliştirmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, Alman yıldızların kendi ülkelerine olumlu geri bildirimler verdiklerini de umuyorum.
Haziran 2019'da Futbol Federasyonunun yönetim kurulu üyesi oldunuz. Seyir zevkini yükseltmek en önemli görevlerinizden mi?
Amaç Türk futbolunu en üst seviyeye çıkarmak ve bu seviyeyi korumak. Milli takımımız, ligimiz, kulüplerimizle ilgili. Avrupa'nın en iyileri arasında olmalılar. Bununla mücadele ediyorum ve tecrübemizi, projemizi, uygulamamıza yardımcı olmak için kullanmak istiyorum.
Kulüplerdeki yetkililerle konuşmak konusunda son derece aktifim. Örneğin, ülkedeki okullarla köprüler kurmaya çalışıyorum. Tüm gün okul sistemimizde spor çeşitliliğini genişletmek, futbol için daha fazla ders koymak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar bu ihmal edildi. Ayrıca, bir çok finansman projesi ve mükemmel gençlik çalışmaları ile
Almanya futbolu bizim için büyük bir rol model.
- Schalke 04 külübünde, yetenekli bir Türk savunmacı, Ozan Kabak, en iyi savunmacılardan biri haline geliyor?
İnanılmaz derecede memnunum. Kulüpte ve milli takımda büyük bir lider olmak için gereken yeteneklere sahip.
- 19'luk yeteneği diğerlerinden ayıran nedir?
Ozan daha çok Alman oyuncu tipi. Çok profesyonel bir tutum sergiliyor ve bir stratejist. Sadece sahadaki temel konulara odaklanıyor. Yaz ayında Stuttgart'tan Gelsenkirchen'e taşındıktan sonra aniden takıma katıldı. Schalke, büyük bir sahne. Yetkililerin ve taraftarların büyük desteği sayesinde, geçmişte bazı oyuncular büyük isimler haline geldi. Dünya standartlarında kulüplere sıçrama yaptılar. Manuel Neuer ve ben Bayern'e,
Mesut Özil Real Madrid'e gitti. Ozan'da bu büyük potansiyeli de görüyorum ve güveniyorum.