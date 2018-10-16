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: "Çalıştığım en kötü hocaydı"

Geçen sene futbol hayatına nokta koyan , geleceğe dair planlarının yanı sıra futbol hayatında unutamadığı anları anlattı.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 12:01
Hasan Kabze: Çalıştığım en kötü hocaydı

Son olarak İzmir temsilcisi Altınordu forması giyen Hasan Kabze, "Çok şükür futbolda hedeflediğim her şeye ulaştım. Galatasaray'da, milli takımda oynadım. Yurt dışına gittim. Rubin Kazan ve Montpieller takımlarında oynadım. Oynadığım takımlarda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Galatasaray'a imza attığım zaman bu hedeflerimin olduğunu söylemiştim. Çok şükür hepsini gerçekleştirdim" dedi.

Hasan Kabze: Çalıştığım en kötü hocaydı

Futbol kariyerine son verdiğini herhangi bir platformdan açıklamadığını dile getiren eski futbolcu, "Açıkçası futbolu bıraktığımı ne sosyal medyadan, ne de basından açıklamadım. Ama futbolu bıraktığımı zaten hemen hemen herkes biliyordu. Futbolu bıraktıktan sonra ilk yaptığım şeylerden birisi biraz dinlenmek oldu. Yaklaşık 18 yıllık bir futbol kariyerinin ardından o yorgunluktan sonra bazı şeyleri hemen yapamıyorsunuz. Önce iyi bir dinlendim. Dinlendikten sonra hemen hocalıkla ilgili kurslara müracaat ettim. UEFA'nın açtığı B kursunu bitirdim. Şu anda da Konyaspor altyapısında çalışıyor gözüküyorum. O bittikten sonra bir süreç var, o süreç de bittikten sonra A kursuna baş vuracağım. Sonra da pro D diye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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Hasan Kabze: Çalıştığım en kötü hocaydı

"TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İYİ TAKIMLARIN ANTRENMANLARINI İZLİYORUM"

Sporlig'den Selahattin Ekrekli'nin sorularını yanıtlayan Kabze, Türkiye ve dünyada önemli takımların antrenmanlarını izlediğini söyleyerek, "Bu süre zarfında zaten B ile A kursunun arasında uzun bir süreç var. Bu süreçte hem dünya hem de Türkiye'de iyi takımların antrenmanlarını izliyorum. Hocaları ile görüşüyorum ve her zaman diyalog halindeyim. Bir nevi kendimi geliştirmek için boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

Hasan Kabze: Çalıştığım en kötü hocaydı

"EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Eğitimin her zaman çok önemli olduğuna vurgu yapan Kabze, "Her zaman eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes futbolu biliyor. Tarihte birçok isim var futbolcu olup da sonrasında bazı şansları bulup değerlendiremeyen. Ne biliyim, herkesin çok zor geldiği mevkiye bir anda gelen teknik direktörler de var. Ve buralarda belki hiç tecrübe yaşamadığı için sıkıntı yaşayıp başarısız olan çok teknik direktör var. Şansa da olabilir. Sadece isimlerine ve futbol kariyerlerine güvendikleri için. Evet, kariyer çok önemli seni bir adım öne taşıyor diğer yarışmacı hocalardan ziyade. Ama onu da iyi kullanmak için önemli bir donanıma ihtiyacım var. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. O yüzden ben de o donanımı bir an önce yayarak kazanmak istiyorum. Bu bir süreç ve tecrübeyle alakalı" açıklamasında bulundu.

Hasan Kabze: Çalıştığım en kötü hocaydı

"CHELSEA VE DİĞER KULÜPLERDE ANTRENMAN İZLEYECEĞİM"

Önümüzdeki süreçte İngiliz ekibi Chelsea olmak üzere, bazı kulüplerde antrenman izleyeceğini belirten Kabze, "Dediğim gibi ben de şu anda kendimin en iyi yapabileceği şeyleri yapıyorum. Nasipse önümüzdeki haftalarda İngiltere'de Chelsea kulübüne gideceğim. Orada Oliver Giroud ile görüşeceğim. Montpellier'de beraber oynamıştık. İyi bir diyaloğumuz da var. Oradaki antrenmanları izleyeceğim, altyapı sistemini ve profesyonel takımın nasıl antrenman yaptığını gözlemleyeceğim" dedi.

Hasan Kabze: Çalıştığım en kötü hocaydı

"HEDEFİM İYİ BİR ANTRENÖR OLMAK"

İyi bir antrenör olmak istediğini ve bunun için çalıştığını belirten Kabze, "Ben bu tip şeylere çok önem veren bir insanım. O yüzden yurt dışındaki önemli ve başarılı olan kulüplerin ne yaptığı ile ilgili bazı şeyleri etüt etmek ve aynı havayı solumak için İngiltere'ye gideceğim. Yurt dışında oynadığım için çok önemli hocaları tanıyorum. Bazı hocalar var ki, motivasyon olarak, bazıları ise taktiksel olarak çok başarılı. Bu şekilde 1 hafta 10 günlük süreçlerde onların yanında olarak birikimlerime bir şeyler katacağıma inanıyorum. Kendimi hocalık kısmına böyle hazırlıyorum. Diğer kursları da tamamlayıp kendimi iyice geliştirmiş olacağım" ifadelerine yer verdi.

Hasan Kabze: Çalıştığım en kötü hocaydı

"SÜPER LİG'DE SIKINTI ÇEKMEM"

Yabancı dilleri olduğunu söyleyen , Süper Lig'de göreve başladığında sıkıntı çekmeyeceğini söyledi. Kabze, "Bu işte dil çok önemli. Gayet iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Rusçam var. Yabancı dilim de olduğu için ileride Allah nasip eder de Süper Lig'de hocalık kariyerime başlarsam, dil konusunda sıkıntı çekmeyeceğimi düşünüyorum. Maalesef ülkemizde İngilizcesi veya herhangi bir yabancı dili olan hoca sayısı çok az. Bu yüzden futbolcularla çok iyi bir iletişim kuracağımı biliyorum. Ayrıca yurt dışı tecrübem de var. İnşallah ileride iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Futbolun her aşamasındaki zorlukları çok iyi biliyorum" dedi.

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