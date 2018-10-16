Hasan Kabze: Çalıştığım en kötü hocaydı

"SÜPER LİG'DE SIKINTI ÇEKMEM"
Yabancı dilleri olduğunu söyleyen Hasan Kabze, Süper Lig'de göreve başladığında sıkıntı çekmeyeceğini söyledi. Kabze, "Bu işte dil çok önemli. Gayet iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Rusçam var. Yabancı dilim de olduğu için ileride Allah nasip eder de Süper Lig'de hocalık kariyerime başlarsam, dil konusunda sıkıntı çekmeyeceğimi düşünüyorum. Maalesef ülkemizde İngilizcesi veya herhangi bir yabancı dili olan hoca sayısı çok az. Bu yüzden futbolcularla çok iyi bir iletişim kuracağımı biliyorum. Ayrıca yurt dışı tecrübem de var. İnşallah ileride iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Futbolun her aşamasındaki zorlukları çok iyi biliyorum" dedi.