Hasan Kabze: Çalıştığım en kötü hocaydı

"EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Eğitimin her zaman çok önemli olduğuna vurgu yapan Kabze, "Her zaman eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes futbolu biliyor. Tarihte birçok isim var futbolcu olup da sonrasında bazı şansları bulup değerlendiremeyen. Ne biliyim, herkesin çok zor geldiği mevkiye bir anda gelen teknik direktörler de var. Ve buralarda belki hiç tecrübe yaşamadığı için sıkıntı yaşayıp başarısız olan çok teknik direktör var. Şansa da olabilir. Sadece isimlerine ve futbol kariyerlerine güvendikleri için. Evet, kariyer çok önemli seni bir adım öne taşıyor diğer yarışmacı hocalardan ziyade. Ama onu da iyi kullanmak için önemli bir donanıma ihtiyacım var. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. O yüzden ben de o donanımı bir an önce yayarak kazanmak istiyorum. Bu bir süreç ve tecrübeyle alakalı" açıklamasında bulundu.