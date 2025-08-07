Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…
Giriş Tarihi: 07.08.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:45

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'a konuk oldu. Hollanda ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Kanarya, turu İstanbul'a bıraktı. Feyenoord'un golleri Timber ve Hadj Moussa'dan gelirken, Fenerbahçe'nin tek golünü Amrabat kaydetti. Hollanda basını, Feyenoord'un galip geldiği maçı manşetlerine taşıdı. İşte atılan başlıklar….

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

Hollanda'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Feyenoord'un golleri Timber ve Hadj Moussa'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Amrabat kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

Rövanş maçı öncesi işini zora sokan Kanarya, Hollanda'da gündem oldu. Ülke basını, FeyenoordFenerbahçe maçı için olay manşetler attı. İşte detaylar...

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

"TÜRKİYE'YE ÖNDE GİDİYOR"

Tubantia: "Anis Hadj Moussa'nın son dakikalarda attığı etkili kafa golüyle Feyenoord, gelecek hafta Türkiye'ye 2-1 önde gidiyor."

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

RTL: "Feyenoord, De Kuip'te uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi mağlup etti."

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

"ÖZEL BİR RENK KATTI"

Volkskrant: "Feyenoord ilk yarıda Fenerbahçe karşısında sergilediği canlı performansla Rotterdam'daki güzel bir yaz akşamına özel bir renk kattı. İkinci yarıda çok daha zayıf bir performans sergilemesine rağmen Feyenoord maçı 2-1 kazandı."

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

ESPN: "Dirençli Feyenoord, Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında mağlup etti."

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

"AĞIR BİR DARBE İNDİRDİ"

NU: "Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye ağır bir darbe indirdi."

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

NOS: "Feyenoord, uzatmalarda Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı."

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

AD: "Feyenoord, Fenerbahçe'ye karşı oynanacak rövanş maçı için Hadj Moussa'nın son dakika golüyle iyi bir ruh haliyle Türkiye'ye gidiyor."

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

De Telegraaf: "Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi evinde yendi. Doğum günü çocuğu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı takım, Kuip Stadyumu'nda 2-1 galip geldi."

Hollanda’da gündem Fenerbahçe! Feyenoord maçı sonrası olay manşetler…

Eşleşmenin rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak.