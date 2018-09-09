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maçında korku dolu anlar! ...

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, geriye düştüğü mücadelede deplasmanda İngiltere'yi 2-1 yendi. Maçta ciddi bir sakatlık geçiren ise herkesi korkuttu!

Giriş Tarihi: 09.09.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 09.09.2018 10:05
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maçında korku dolu anlar! ...
İngiltere - İspanya maçında korku dolu anlar! Luke Shaw...

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, konuk olduğu İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.

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maçında korku dolu anlar! ...
İngiltere - İspanya maçında korku dolu anlar! Luke Shaw...

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü günü, TSİ 21.45'te oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi.

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maçında korku dolu anlar! ...
İngiltere - İspanya maçında korku dolu anlar! Luke Shaw...

Öne çıkan A Ligi 4. Grup mücadelesinde İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda İspanya'yı konuk etti.

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maçında korku dolu anlar! ...
İngiltere - İspanya maçında korku dolu anlar! Luke Shaw...

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, 11. dakikada Marcus Rashford'un golüyle 1-0 öne geçti.

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maçında korku dolu anlar! ...
İngiltere - İspanya maçında korku dolu anlar! Luke Shaw...

Çabuk toparlanan İspanya, 13. dakikada Saul Niguez ile beraberliği yakaladı.

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maçında korku dolu anlar! ...
İngiltere - İspanya maçında korku dolu anlar! Luke Shaw...

32. dakikada ise Rodrigo'nun ağları sarsmasıyla İspanya soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

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maçında korku dolu anlar! ...
İngiltere - İspanya maçında korku dolu anlar! Luke Shaw...

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve İspanyol teknik adam Luis Enrique yönetiminde ilk maçına çıkan İspanya, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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