İngiltere - İspanya maçında korku dolu anlar! Luke Shaw...

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, geriye düştüğü mücadelede deplasmanda İngiltere'yi 2-1 yendi. Maçta ciddi bir sakatlık geçiren Luke Shaw ise herkesi korkuttu! UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, konuk olduğu İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü günü, TSİ 21.45'te oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi. Öne çıkan A Ligi 4. Grup mücadelesinde İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda İspanya'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, 11. dakikada Marcus Rashford'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan İspanya, 13. dakikada Saul Niguez ile beraberliği yakaladı. 32. dakikada ise Rodrigo'nun ağları sarsmasıyla İspanya soyunma odasına 2-1 üstün girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve İspanyol teknik adam Luis Enrique yönetiminde ilk maçına çıkan İspanya, sahadan 2-1 galip ayrıldı.