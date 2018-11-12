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İşte 'nın unutulmaz anları

2013 ila 2014 yılları arasında 'da forma giyen Fildişi Sahilli efsane , geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıkladı. Drogba'nın kariyeri birbirinden unutulmaz anlara sahne oldu.

İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları...

Giriş Tarihi: 12.11.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 03:57
İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları

Drogba 5 yaşında ailesi tarafından, profesyonel bir futbolcu olan, amcası Michel Goba'nın yanında yaşamak üzere Fransa'ya gönderildi ve bir süre Fildişi Sahili'ndeki ailesinden uzakta yaşamak zorunda kaldı. Buna karşın Fransa'ya alışamaması ve ailesine olan özlemi sebebiyle 3 yıl sonra memleketi Abidjan'a geri döndü.

Her gününü bir otoparkta futbol oynayarak geçiren Drogba'nın annesi ve babasının işlerini kaybetmesi sonucu küçük Drogba bir kez daha Fransa'nın ve amcasının evinin yolunu tuttu. 1991'de anne ve babası da Fransa'da yaşamaya başladı.

İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Marsilya forması giydiği 2004 yılında, 26 yaşındayken, dönemin en başarlı takımlarından, son iki yılın UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Chelsea'den teklif aldı ve 38,5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin yolunu tuttu.

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İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları

Drogba kendisiyle ilgili bir belgeselde o günleri 'Umarım bir sağlık kontrollerinde bir sakatlığım çıkar.' diye dualar ederek geçirdiğini anlatıyor.

İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları

2005 yılında Fildişi Sahili'nin Sudan'ı yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinin ardından takımın kaptanı , tüm ülke tarafından canlı izlenen kutlamalarda unutulmaz bir konuşmaya imza attı. Oynadıkları futbol hakkında konuşması beklenen Drogba adeta insanlığa ders veren şu cümleleri sarf etti:

İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları

"Bayanlar baylar! Fildişi Sahili'nin kuzeyindekiler, güneyindekiler, merkezindekiler, batısındakiler... Biz bugün tüm Fildişi halkının bir arada var olabileceğini, tek bir amaç uğruna oynayabileceğini gösterdik. Biz kutlamaların insanları birleştireceğinin sözünü verdik. Size dizlerimizin üzerinde yalvarıyoruz. Affedin, affedin, affedin! Afrika'da bunca zenginliğe sahip bir ülke savaşa sürüklenmemeli. Lütfen silahlarınızı bırakın. Seçimlere gidin. Hepimiz kardeşiz. Birlikte yaşayabiliriz. 1 kişinin daha ölmesine tahammülümüz yok."

İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları

Drogba, Chelsea'ye transfer olduğu günden itibaren dünya futbolunun en değerli golcüleri arasında yerini aldı. Bununla birlikte 2003 yılında Chelsea'yi satın alan ünlü Rus iş adamı Roman Abramovich'in en büyük isteği takımını UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak görmekti.

İşte Didier Drogba'nın unutulmaz anları

8 sene boyunca Chelsea'de oynayan ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran 34 yaşındaki oyuncunun kariyerinde gerek saha içinde Premier Lig şampiyonlukları, İngiltere'nin yerel kupaları, Fildişi Sahili'yle Dünya Kupası macerası gibi başarılar gerekse ülkesindeki iç savaşı bitirmek amacıyla sesini yükseltemek gibi saha dışı etkinlikleri vardı fakat hayali olan UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tatmamıştı.

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