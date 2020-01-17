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İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

Süper Lig'in ikinci yarısı resmen başlıyor... Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarının ilk karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan kazanıp galibiyet serisini sürdürmek. Kanarya, ilk yarının son iki haftasında Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmıştı. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan ilk maçta kazanan 5-0'lık galibiyetle Fenerbahçe olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma öncesi 11'ini belirlerken, sakatlığı bulunan Deniz Türüç'ün yerine kimi oynatacağına da karar verdi. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...