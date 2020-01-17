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  • İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

İşte 'nin FK 11'i! 'ün yerine...

Süper Lig'in ikinci yarısı resmen başlıyor... Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, ikinci yarının ilk karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan kazanıp galibiyet serisini sürdürmek. Kanarya, ilk yarının son iki haftasında Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmıştı. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan ilk maçta kazanan 5-0'lık galibiyetle Fenerbahçe olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma öncesi 11'ini belirlerken, sakatlığı bulunan Deniz Türüç'ün yerine kimi oynatacağına da karar verdi. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 12:33
İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

'in 3 haftalık aranın ardından resmen başlıyor. , ikinci yarının ilk maçında FK'nın konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerde hedef mutlak 3 puan alıp, zirveyle arayı kapatmak. Kanarya, lider Sivasspor'un ile oynayacağı hafta 6 puan geride bulunuyor.

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında rotasyon ile mücadele eden 'de, maçı 11'i de netleşti. Sarı-lacivertlilerde kupa maçında sakatlanan 'ün riske edilmesi beklenmiyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

SOL BEK DIRAR'IN!

Fenerbahçe'de 'ın yokluğunda sezon başından itibaren olduğu gibi yine Nabil Dirar görev yapacak. Faslı futbolcunun sol beke yapılacak transferin ardından ilk 11'için sağ kanatta düşünüldüğü de öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

STOPER İKİLİSİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'de sezon başından beri yaşanan stoper bilmecesi devam ediyor. Adil Rami ve Zanka'nın performansından memnun olmayan Kanarya, Simon Falette transferini bitirmişti. Ancak TFF'nin harcama limitleri nedeniyle Falette'in lisansı çıkarılamadı.

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

Sadık Çiftpınar'ın da sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından , bu bölgede Jailson'a forma vermeye devam edecek. Brezilyalı, Rizespor deplasmanında takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

OZAN - GUSTAVO BOZULMAYACAK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü , derbisinde yan yana oynattığı ve Luiz Gustavo ikilisinden çok memnun. Tecrübeli teknik adamın bir sakatlık ya da ceza olmaması durumunda bu ikiliyi bozmama kararı aldığı öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...

DENİZ'İN YERİNE TOLGA!

Fenerbahçe'de kupa maçında sakatlanarak kenara gelen Deniz Türüç'ün riske edilmemesi bekleniyor. , milli futbolcunun yerine Tolga Ciğerci'ye şans verecek.

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