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İşte 'da 'in yerine gelecek golcü

'da "zam krizi" çıkaran Bafetimbi 'in yerine alınacak isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.07.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 10:15
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İşte 'da 'in yerine gelecek golcü
İşte Galatasaray'da Gomis'in yerine gelecek golcü

Oyuncu satamadığı için henüz transferde beklenen adımları atamayan 'da sıcak saatler yaşanıyor.

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İşte 'da 'in yerine gelecek golcü
İşte Galatasaray'da Gomis'in yerine gelecek golcü

Fotomaç'ın haberine göre yıllık ücretine zam isteyen fakat yönetimden olumsuz yanıt aldığı için kriz çıkaran Bafetimbi Gomis'e resmi teklif geldi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

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İşte 'da 'in yerine gelecek golcü
İşte Galatasaray'da Gomis'in yerine gelecek golcü

SICAK PARA İLAÇ GİBİ GELECEK

Hem Fatih Terim hem yönetim bu rakama çok sıcak bakıyor... Sarı-Kırmızılılar gelecek olan parayla eksik bölgelere takviye yapmayı düşünüyor. Hatta 'in yerine düşünülen isim bile belli olmuş durumda.

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İşte 'da 'in yerine gelecek golcü
İşte Galatasaray'da Gomis'in yerine gelecek golcü

TERİM DE OLAYA DAHİL OLDU

, Milan formasını giyen Andre Silva'nın transferi için büyük çaba harcıyor...

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İşte 'da 'in yerine gelecek golcü
İşte Galatasaray'da Gomis'in yerine gelecek golcü

Portekizli yıldızın 1 yıllığına kiralanması için görüşmeler sürerken, Fatih Terim de olaya dahil olmuş durumda.

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İşte 'da 'in yerine gelecek golcü
İşte Galatasaray'da Gomis'in yerine gelecek golcü

Fatih Terim, Milan'ın genç yıldızı Andre Silva için İtalyan ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso'yu ikna etti.

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İşte 'da 'in yerine gelecek golcü
İşte Galatasaray'da Gomis'in yerine gelecek golcü

Gattuso da, Silva ile yaptığı görüşmede, 'a gitmesini öğütledi ve "Kendini göster, geri gel" dedi.

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