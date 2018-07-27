İşte Galatasaray'da Gomis'in yerine gelecek golcü

Galatasaray'da 'zam krizi' çıkaran Bafetimbi Gomis'in yerine alınacak isim belli oldu. Oyuncu satamadığı için henüz transferde beklenen adımları atamayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre yıllık ücretine zam isteyen fakat yönetimden olumsuz yanıt aldığı için kriz çıkaran Bafetimbi Gomis'e resmi teklif geldi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. SICAK PARA İLAÇ GİBİ GELECEK Hem Fatih Terim hem yönetim bu rakama çok sıcak bakıyor... Sarı-Kırmızılılar gelecek olan parayla eksik bölgelere takviye yapmayı düşünüyor. Hatta Gomis'in yerine düşünülen isim bile belli olmuş durumda. TERİM DE OLAYA DAHİL OLDU Galatasaray, Milan formasını giyen Andre Silva'nın transferi için büyük çaba harcıyor... Portekizli yıldızın 1 yıllığına kiralanması için görüşmeler sürerken, Fatih Terim de olaya dahil olmuş durumda. Fatih Terim, Milan'ın genç yıldızı Andre Silva için İtalyan ekibinin teknik direktörü Gennaro Gattuso'yu ikna etti. Gattuso da, Silva ile yaptığı görüşmede, Galatasaray'a gitmesini öğütledi ve 'Kendini göster, geri gel' dedi.