Giriş Tarihi: 07.04.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
14:14
İşte Süper Kupa zaferini yaşayan takımlar! Süper Lig devi zirvede açık ara önde...
Süper Kupa'da heyecan geldi çattı... Fenerbahçe, bugün Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçında sahaya U19 takımıyla çıkacak. Galatasaray'ın tam kadroyla çıkacağı final maçında nelerin yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Süper Kupa maçı öncesi Türkiye'de hangi takımlar kaç defa Süper Kupa'nın sahibi oldu? İşte Süper Kupa'yı müzesine götüren takımlar...