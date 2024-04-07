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Haberler Galeri İşte Süper Kupa zaferini yaşayan takımlar! Süper Lig devi zirvede açık ara önde...
Giriş Tarihi: 07.04.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 14:14

İşte Süper Kupa zaferini yaşayan takımlar! Süper Lig devi zirvede açık ara önde...

Süper Kupa'da heyecan geldi çattı... Fenerbahçe, bugün Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçında sahaya U19 takımıyla çıkacak. Galatasaray'ın tam kadroyla çıkacağı final maçında nelerin yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Süper Kupa maçı öncesi Türkiye'de hangi takımlar kaç defa Süper Kupa'nın sahibi oldu? İşte Süper Kupa'yı müzesine götüren takımlar...

İşte Süper Kupa zaferini yaşayan takımlar! Süper Lig devi zirvede açık ara önde...

1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi. 15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray - Beşiktaş finalinden sonra kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı.

İşte Süper Kupa zaferini yaşayan takımlar! Süper Lig devi zirvede açık ara önde...

Süper Kupa, yeniden düzenlenmeye başlandıktan sonra ilk olarak 2006 yılında oynandı. Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan organizasyon, iki kupayı da aynı takımın kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu takım ile Türkiye Kupasını kaybeden finalist takım arasında oynanır.

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İşte Süper Kupa zaferini yaşayan takımlar! Süper Lig devi zirvede açık ara önde...

Bugün ise Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

İşte Süper Kupa zaferini yaşayan takımlar! Süper Lig devi zirvede açık ara önde...

ATV ekranlarından canlı yayınlanacak olan karşılaşma 21.30'da başlayacak.

İŞTE SÜPER KUPA'YI KAZANAN TAKIMLAR

İşte Süper Kupa zaferini yaşayan takımlar! Süper Lig devi zirvede açık ara önde...

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