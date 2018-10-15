Kameni'den çıldırtan açıklama!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmayı dert etmeyen Kameni'den sarı lacivertli taraftarları sinirlendirecek bir açıklama geldi. Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği Carlos Kameni, geçen sürede büyük hayal kırıklığı yaşattı. Beklentileri karşılayamayan Kamerunlu file bekçisi, bu sezonu ise kadro dışında geçiriyor. Fotomaç'ın haberine göre adı TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan Kameni, buna rağmen hiç sorun çıkarmıyor. Kamerunlu kaleci, Sarı-lacivertli ekipten yılda 2.2 milyon euro kazanıyor ve 1 yıllık daha kontratı bulunuyor. Ne var ki, tecrübeli eldiven, 'Parayı düşünme, kariyerini yeniden harekete geçir' tavsiyelerine ise gülüp geçiyor. Kameni, 34 yaşında olduğunu hatırlatırken, 'Param ödendiği sürece hiçbir sıkıntı yok' ifadelerini kullanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Altınordu'dan transferi Berke Özer de kadro dışında kalan isimlerden biri.