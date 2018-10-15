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'den çıldırtan açıklama!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmayı dert etmeyen 'den sarı lacivertli taraftarları sinirlendirecek bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 09:20
Kameni'den çıldırtan açıklama!

Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği Carlos Kameni, geçen sürede büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Kameni'den çıldırtan açıklama!

Beklentileri karşılayamayan Kamerunlu file bekçisi, bu sezonu ise kadro dışında geçiriyor.

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Kameni'den çıldırtan açıklama!

Fotomaç'ın haberine göre adı TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan , buna rağmen hiç sorun çıkarmıyor.

Kameni'den çıldırtan açıklama!

Kamerunlu kaleci, Sarı-lacivertli ekipten yılda 2.2 milyon euro kazanıyor ve 1 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Kameni'den çıldırtan açıklama!

Ne var ki, tecrübeli eldiven, "Parayı düşünme, kariyerini yeniden harekete geçir" tavsiyelerine ise gülüp geçiyor.

Kameni'den çıldırtan açıklama!

, 34 yaşında olduğunu hatırlatırken, "Param ödendiği sürece hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullanıyor.

Kameni'den çıldırtan açıklama!

Sarı-Lacivertlilerin Altınordu'dan transferi Berke Özer de kadro dışında kalan isimlerden biri.

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