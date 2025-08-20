Giriş Tarihi: 20.08.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025
12:16
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçına saatler kala özel istek! Portekizliler sıcak gelişmeyi duyurdu...
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica'yı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle birlikte İstanbul'a gelirken, maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu. Portekiz basını karşılaşmaya saatler kala Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.