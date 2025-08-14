Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kerem Aktürkoğlu'ndan transferi öncesi Galatasaray'a sürpriz telefon! "Bende emeğiniz fazla"
Giriş Tarihi: 14.08.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 07:13

Kerem Aktürkoğlu'ndan transferi öncesi Galatasaray'a sürpriz telefon! "Bende emeğiniz fazla"

Fenerbahçe, bir süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun ardından Portekiz devi Benfica ile de anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun bu hafta sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a gelmesi beklenirken, transferle ilgili önemli bir detayı SABAH Spor açıklıyor. İşte ayrıntılar…

SPOR SERVİSİ
Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'de moraller adeta tavan yaptı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

Play-off turunda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Feyenoord maçından sonrası yaptığı açıklamada, "Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek" diyerek müjdeyi verdi.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

Kanarya'da transfer gündeminin 1 numaralı maddesi ise Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz devi Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

48 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'DA

Milli yıldızın, önümüzdeki 48 saat içinde İstanbul'da olması ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Kerem daha sonra, kendini sarı-lacivertli yapacak resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

GÖZTEPE'YE GİDECEK

26 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe'nin cumartesi günü ligde Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmada kafilede yerini alacak.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

TRANSFERDE FLAŞ DETAY

Transferle ilgili gelişmeler sürerken, Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

SÜRPRİZ TELEFON

Sarı-lacivertli takımın 25 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro da bonusla Benfica'dan kadrosuna katacağı yıldız sol kanat, bu transfer kesinleştiğinde G.Saray'da forma giydiği dönemde kendisine yakın gördüğü kulüp personeli ve bazı eski futbolcuları aradı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

"PROFESYONEL HAYAT..."

Kerem, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim G.Saray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Benfica ile çıktığı 54 maçta 16 gol atıp, 13 kez de gol pası vermeyi başardı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

44 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Futbol Takımı formasıyla 44 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 2523 dakika sahada kaldı ve 12 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz devi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.

Kerem Aktürkoğlu’ndan transferi öncesi Galatasaray’a sürpriz telefon! Bende emeğiniz fazla

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.