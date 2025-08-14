Giriş Tarihi: 14.08.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
07:13
Kerem Aktürkoğlu'ndan transferi öncesi Galatasaray'a sürpriz telefon! "Bende emeğiniz fazla"
Fenerbahçe, bir süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun ardından Portekiz devi Benfica ile de anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun bu hafta sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a gelmesi beklenirken, transferle ilgili önemli bir detayı SABAH Spor açıklıyor. İşte ayrıntılar…