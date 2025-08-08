Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! "Türkiye'ye dönmeye hazır"
Giriş Tarihi: 08.08.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 15:27

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! "Türkiye'ye dönmeye hazır"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, milli futbolcunun kulübü Benfica ile henüz ortak noktada buluşamadı. Yıldız futbolcunun transferinin netleşmesi durumunda alacağı maaş ise canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, 2-1'in rövanşında Hollanda temsilcisini geçerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalmak istiyor.

Kadrosunda 5 yeni isim bulunan Kanarya'da bir yandan da yaz transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kanatlara oyuncu almak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Kerem Aktürkoğlu'nun transfer için temaslarını sıklaştırdı.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Portekiz basını, Benfica ile Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için 22 milyon Euro bonservis + 3 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladığını duyurdu.

GÖZTEPE MAÇI İDDİASI

Yönetimin hedefinin, Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe deplasmanında milli oyuncunun sahada olmasını sağlamak olduğu da iddia edildi.

Diğer yandan 26 yaşındaki milli futbolcunun transferin resmileşmesi durumunda sarı-lacivertlilerden alacağı maaş da belli oldu.

"5 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI"

Mehmet Özcan, A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama anlaştığını ifade etti.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYE HAZIR"

Özcan açıklamasında, "Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile 5 milyon avro seviyesinde bir rakama anlaştı. Oyuncu, Türkiye'ye dönmeye hazır artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor." dedi.

12 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya Portekiz devine transfer olmuştu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Benfica ile çıktığı 54 maçta 16 gol atıp, 13 kez de gol pası vermeyi başardı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz temsilcisi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.