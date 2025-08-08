Giriş Tarihi: 08.08.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
15:27
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! "Türkiye'ye dönmeye hazır"
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da hız kesmiyor. Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, milli futbolcunun kulübü Benfica ile henüz ortak noktada buluşamadı. Yıldız futbolcunun transferinin netleşmesi durumunda alacağı maaş ise canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...