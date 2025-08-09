Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025
09:36
Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihini duyurdular! Fenerbahçe'ye 1 iyi 1 kötü haber...
Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde artık geri sayıa geçti. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyla şartlarda anlaşma sağladı. Kanarya'nın Benfica ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Portekiz basını, Kerem'in İstanbul'a geleceği tarihe ve transferdeki detaylara verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları…