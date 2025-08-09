Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 09:36

Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihini duyurdular! Fenerbahçe'ye 1 iyi 1 kötü haber...

Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde artık geri sayıa geçti. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyla şartlarda anlaşma sağladı. Kanarya'nın Benfica ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Portekiz basını, Kerem'in İstanbul'a geleceği tarihe ve transferdeki detaylara verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

ÇAĞDAŞ HALICI
UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler; Duran, Semedo, Brown, Tarık Çetin ve Skriniar transferlerinin ardından rotasını hücum bölgesine çevirdi.

Kanatlara takviye yapmayı hedefleyen Kanarya, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde mutlu sona yakın.

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki Kerem Aktürkoğlu pazarlıkları, bonservis ve yıllık ücret açısından netliğe kavuştu.

Ancak transferde tek sorunun, milli oyuncunun sarı-lacivertli takıma imza atacağı tarihte olduğu ifade edildi.

ÇARŞAMBA'DAN İTİBAREN İMZA ATABİLİR

Portekiz'de yayımlanan O Jogo gazetesi, sarı-lacivertlilerin Feyeenord'a elenmesi halinde bu transferde hiçbir pürüz kalmayacağını ve 26 yaşındaki sol kanadın, Fenerbahçe'ye çarşamba gününden itibaren imza atabileceğini yazdı.

BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

Başkan Rui Costa, play-off turu öncesinde Benfica-Fenerbahçe eşleşmesi olursa Kerem'in transferine kesinlikle izin vermeyecek.

Fenerbahçe'nin de olası play-off eşleşmesinde Benfica'nın "Bize karşı oynatamazsınız" şartını öne sürmesi halinde bu transfer için play-off maçları sonrasını beklemesi kuvvetle muhtemel.

TEKLİFE SICAK BAKILIYOR

O Jogo gazetesi, Başkan Rui Costa'nın Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için bonuslarla 25 milyon Euro'yu bulan teklife oldukça sıcak olduğunu yazdı.

5 MİLYON EURO MAAŞ

Ayrıca Benfica'da 1.5 milyon Euro kazanan Kerem'in de Fenerbahçe'nin, 5 milyon Euro artı bonus gibi cazip teklifine kayıtsız kalmadığının altı çizildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Benfica ile çıktığı 54 maçta 16 gol atıp, 13 kez de gol pası vermeyi başardı.

MİLLİ FORMAYLA 44 MAÇ

A Milli Futbol Takımı formasıyla 44 maça çıkan Kerem, 2523 dakika süre aldı ve 12 gol 4 asistlik katkı yaptı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz temsilcisi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.