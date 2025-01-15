Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
12:48
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague puan durumu
THY EuroLeague 21. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk oluyor. Puan sıralamasında 4. sırada yer alan sarı lacivertli temsilcimiz zirvede kendine yer bulmak istiyor. Basketbolseverler maçın canlı yayın ekranı başında yerini aldı. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...