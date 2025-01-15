Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague puan durumu

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko canlı takip edilecek. EuroLeague karşılaşmasında galibiyet hedefine odaklanıldı. Rakip takım da puan durumunda 5. sırada yer alıyor. Kritik mücadele için nefesler tutuldu. Peki; Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?