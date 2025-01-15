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Haberler Galeri Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague puan durumu
Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 12:48

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague puan durumu

THY EuroLeague 21. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a konuk oluyor. Puan sıralamasında 4. sırada yer alan sarı lacivertli temsilcimiz zirvede kendine yer bulmak istiyor. Basketbolseverler maçın canlı yayın ekranı başında yerini aldı. Peki, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague puan durumu

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko canlı takip edilecek. EuroLeague karşılaşmasında galibiyet hedefine odaklanıldı. Rakip takım da puan durumunda 5. sırada yer alıyor. Kritik mücadele için nefesler tutuldu. Peki; Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague puan durumu

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague 21. hafta karşılaşması Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak bugün TSİ 22.00'de oynanacak.

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Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague puan durumu

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından takip edilecek.

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague puan durumu

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague puan durumu
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