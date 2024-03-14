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Haberler Galeri Konferans Ligi çeyrek final kura tarihi 2024 | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:43

Konferans Ligi çeyrek final kura tarihi 2024 | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu karşılaşmaları bu akşam gerçekleşiyor. Son 16 turu maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte tamamlanacak. Fenerbahçe ise son 16 turunda bu akşam Union Saint Gilloise ile sahasında mücadele edecek ve adını çeyrek finale yazdıracak takımlar belli olacak. Çeyrek final eşleşmeleri ise kura çekimi sonrasında netleşecek. Kuranın gerçekleşeceği gün ve saat ise belli oldu. Peki, Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi çeyrek final kura tarihi 2024 | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, bu akşam 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ise çeyrek final kura çekiminin yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi çeyrek final kura tarihi 2024 | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmaları rövanş usulü üzerinden iki maç şeklinde oynanacak.

Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

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Konferans Ligi çeyrek final kura tarihi 2024 | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi kura çekimi saat 15.00'te Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Konferans Ligi çeyrek final kura tarihi 2024 | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları bu akşam oynanacak. İşte son 16 turundaki ilk mücadelelerin sonuçları ve rövanş maçı fikstürleri;

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre) ( 0-0)

20.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika) (3-0)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)

20.45 Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail) (4-3)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda) (0-0)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç) (1-2)

23.00 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) (3-0)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan) (4-1)

Konferans Ligi çeyrek final kura tarihi 2024 | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNAL YUNANİSTAN'DA OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final ve final mücadeleleri oynanacak.

Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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