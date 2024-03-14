Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
16:43
Konferans Ligi çeyrek final kura tarihi 2024 | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu karşılaşmaları bu akşam gerçekleşiyor. Son 16 turu maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte tamamlanacak. Fenerbahçe ise son 16 turunda bu akşam Union Saint Gilloise ile sahasında mücadele edecek ve adını çeyrek finale yazdıracak takımlar belli olacak. Çeyrek final eşleşmeleri ise kura çekimi sonrasında netleşecek. Kuranın gerçekleşeceği gün ve saat ise belli oldu. Peki, Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?