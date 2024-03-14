Konferans Ligi çeyrek final kura tarihi 2024 | Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, bu akşam 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ise çeyrek final kura çekiminin yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?