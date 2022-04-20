Ronaldo'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."