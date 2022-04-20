Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Liverpool maçı sonrası Rangnick'ten takımı için olay sözler! "Aşağılayıcı ve utanç verici"
Giriş Tarihi: 20.04.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 15:26

Liverpool maçı sonrası Rangnick'ten takımı için olay sözler! "Aşağılayıcı ve utanç verici"

Premier Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve ligde Liverpool'a karşı dün oynanan maçta 4-0 mağlup olan Manchester United'da kriz devam ediyor. İlk maçı da 5-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar iki maçta 9 gol yedi ve hiç gol atamadı. Şampiyonlar Ligi için 4.'lük mücadelesi veren Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick maçın ardından takımı için olay sözler söyledi. Ayrıca Liverpool taraftarları tezahüratlarıyla oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek çıktığı o maçta yaşananlar...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Liverpool maçı sonrası Rangnick’ten takımı için olay sözler! Aşağılayıcı ve utanç verici

Premier Lig'de Manchester United hüsranı devam ediyor. Dünkü maçta Ronaldo'dan yoksun bir şekilde Liverpool karşısına çıkan Kırmızı Şeytanlar, Klopp'un ekibine 4-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Liverpool maçı sonrası Rangnick’ten takımı için olay sözler! Aşağılayıcı ve utanç verici

LİVERPOOL'UN MUHTEŞEM ÜÇLÜSÜ İŞ BAŞINDA

Maça hızlı başlayan Liverpool ilk yarıyı Luis Diaz ve Salah'ın golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool, Mane ve Salah'ın attığı gollerle maçı 4-0 kazandı. Maçta, Salah 2 gol & 1 asist, Mane 1 gol & 1 asist, Diaz 1 gol & 1 asist ve Jota 1 asist yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Liverpool maçı sonrası Rangnick’ten takımı için olay sözler! Aşağılayıcı ve utanç verici

RONALDO, SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni doğan bebeklerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Instagram paylaşımıyla duyurduğu acı haberde, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini paylaştı.

Liverpool maçı sonrası Rangnick’ten takımı için olay sözler! Aşağılayıcı ve utanç verici

Ronaldo'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."

Liverpool maçı sonrası Rangnick’ten takımı için olay sözler! Aşağılayıcı ve utanç verici

Liverpool taraftarları Ronaldo'ya destek olmak amacıyla 7. dakikada harekete geçti oyuncuya tezahürat yaptı.

SON DAKİKA