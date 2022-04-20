Giriş Tarihi: 20.04.2022 15:26
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
15:26
Liverpool maçı sonrası Rangnick'ten takımı için olay sözler! "Aşağılayıcı ve utanç verici"
Premier Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan ve ligde Liverpool'a karşı dün oynanan maçta 4-0 mağlup olan Manchester United'da kriz devam ediyor. İlk maçı da 5-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar iki maçta 9 gol yedi ve hiç gol atamadı. Şampiyonlar Ligi için 4.'lük mücadelesi veren Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick maçın ardından takımı için olay sözler söyledi. Ayrıca Liverpool taraftarları tezahüratlarıyla oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek çıktığı o maçta yaşananlar...