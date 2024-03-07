BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 Mart 2024 Perşembe fikstürü: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:01
Bugünkü maçlar spor tutkunları tarafından araştırılıyor. Bugün futbol ve basketbolda heyecan dolu karşılaşmalar yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda da önemli mücadeleler yer alıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 7 Mart 2024 Maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 7 Mart 2024 Perşembe bugünkü maçlar listesi…