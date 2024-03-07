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Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:01

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 Mart 2024 Perşembe fikstürü: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

Bugünkü maçlar spor tutkunları tarafından araştırılıyor. Bugün futbol ve basketbolda heyecan dolu karşılaşmalar yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda da önemli mücadeleler yer alıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 7 Mart 2024 Maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 7 Mart 2024 Perşembe bugünkü maçlar listesi…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 Mart 2024 Perşembe fikstürü: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

7 Mart 2024 Perşembe maç takvimi ile bugünkü maçlar listesi hızla araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle mücadele edecek. Öte yandan THY EuroLeague'de de zorlu karşılaşmalar yer alıyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 7 Mart 2024 maç takvimi…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 Mart 2024 Perşembe fikstürü: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

7 MART 2024 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

7 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak futbol ve basketbol müsabakaları, spor tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Bu noktada arama motorları üzerinden "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugünkü maçlar neler?" gibi sorularına yanıt aranıyor.

İşte, 7 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detayları;

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 Mart 2024 Perşembe fikstürü: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

7 MART 2024 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi - Son 16 Turu

20:45 Sparta Prag - Liverpool (EXXEN)

20:45 Roma - Brighton & Hove Albion (EXXEN)

20:45 Karabağ - Bayer Leverkusen (EXXEN)

23:00 Benfica - Rangers (EXXEN)

23:00 Milan - Slavia Prag (TV 8,5)

23:00 Freiburg - West Ham United (EXXEN)

23:00 Marsilya - Villarreal (EXXEN)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 Mart 2024 Perşembe fikstürü: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son 16 Turu

20:45 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv (EXXEN)

20:45 Ajax - Aston Villa (TV 8,5)

20:45 Molde - Club Brugge (EXXEN)

20:45 Sturm Graz - Lille (EXXEN)

23:00 Servette - Viktoria Plzen (EXXEN)

23:00 Maccabi Haifa - Fiorentina (EXXEN)

23:00 Dinamo Zagreb - PAOK (EXXEN)

23:00 Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe (EXXEN)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 Mart 2024 Perşembe fikstürü: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:00 Damac FC - Al Wahda

17:00 Al Shabab Riyadh - Al Fayha

20:00 Al Nassr - Al Raed

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