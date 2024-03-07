BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 Mart 2024 Perşembe fikstürü: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

7 Mart 2024 Perşembe maç takvimi ile bugünkü maçlar listesi hızla araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle mücadele edecek. Öte yandan THY EuroLeague'de de zorlu karşılaşmalar yer alıyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 7 Mart 2024 maç takvimi…