Giriş Tarihi: 20.08.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025
17:46
Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...
Süper Lig'in son 3 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla çıkan Aslan, kadrosundaki eksik bölgelere yapacağı takviyelere odaklanmış durumda. Cuesta ve Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Manuel Akanji'yi gündemine aldı. Oyuncudan flaş bir paylaşım geldi. İşte haberin detayları...