Manuel Akanji'den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...
Giriş Tarihi: 20.08.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:46

Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...

Süper Lig'in son 3 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla çıkan Aslan, kadrosundaki eksik bölgelere yapacağı takviyelere odaklanmış durumda. Cuesta ve Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Manuel Akanji'yi gündemine aldı. Oyuncudan flaş bir paylaşım geldi. İşte haberin detayları...

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...

Carlos Cuesta ve Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aslan, stoper transferi için gözünü Manchester City'nin yıldızına dikti.

Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen Manuel Akanji için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladığı belirtildi.

Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...

Sarı-kırmızılı takım, oyuncu için Manchester temsilcisine 15 milyon sterlinlik bir bonservis ücreti ödeyeceği iddia edildi.

Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...

Haberde Galatasaray yönetiminin oyuncuya henüz resmi teklif yapmadığı ve 24 saat içinde ilk girişimi yapacağı öne sürüldü.

Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...

Romano son paylaşımında, "Akanji'nin de teklifi kabul edip etmeyeceğine dair bir işaret bulunmuyor. Kulüpler anlaşsa da oyuncu ile bitmiş bir şey yok." İfadelerini kullandı.

Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...

Manchester City'nin yıldızı, çıkan bu haberlerin ardından Fabrizio Romano'nun paylaşımının altına "Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum." cevabını verdi.

İsviçreli futbolcu Manuel Akanji'nin bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

İsviçreli futbolcu Manuel Akanji'nin bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.

Manuel Akanji’den Galatasaray paylaşımı! Yıldız futbolcu o iddiaya cevap verdi...

Stoperin yanı sıra her iki kanatta bek olarak da görev yapabilen İsviçreli oyuncunun İngiliz ekibi ile 2 sezon daha kontratı bulunuyor.

Yıldız futbolcunun, Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Yıldız futbolcunun, Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

MATEMATİK YETENEĞİ

MATEMATİK YETENEĞİ

Akanji matematiğe çok meraklı. Çarpım tablosunu küçük yaşta ezberlemekle kalmamış, rakamları çok hızlı çarpıp bölebiliyor. Bu özelliği medyada sık sık "matematik zekâsı" olarak anılıyor.

SAVUNMA ÖZELLİKLERİ

SAVUNMA ÖZELLİKLERİ

Soğukkanlı ve Pozisyon Bilinci Yüksek: Akanji panik yapmayan, rakibini iyi takip eden bir stoper. Tehlikeli anlarda doğru pozisyon alarak hücumu bozmayı tercih eder.

Agresiflikten Çok Zekâ: Fiziksel müdahalelerden ziyade doğru yerde durarak rakibi engellemeyi sever. Bu sayede gereksiz faullerden kaçınır.

Hızlı Savunmacı: Uzun boyuna rağmen çevik ve süratli. Özellikle Pep Guardiola'nın yüksek savunma hattında geri koşularda büyük avantaj sağlar.

TOPLA OYUN & PAS YETENEĞİ

TOPLA OYUN & PAS YETENEĞİ

Oyun Kurucu Stoper: Modern futbola uygun bir şekilde geriden oyun kurar. Kısa, orta ve uzun paslarda yüksek isabet oranı vardır.

Pas Çeşitliliği: Sıkışan bölgelerden çıkmak için dikine paslar denemekten çekinmez. Kanatlara uzun toplarla oyunu genişletir.

Baskı Altında Güvenilir: Pres altında bile soğukkanlı kalıp doğru pası oynar. Bu yönüyle City'nin pas trafiğinde kilit isimlerden biridir.

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ÖZELLİKLER

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ÖZELLİKLER

Dayanıklılık: Maç boyunca konsantrasyonunu ve temposunu korur.

Çok Yönlülük: Sadece stoper değil, gerektiğinde sağ bek ya da sol bekte de oynayabilir. Pep'in rotasyon sisteminde bu özellik çok değerlidir.

Disiplinli: Agresif değil ama kararlı bir savunmacıdır; kart görme oranı düşüktür.