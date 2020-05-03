Mathieu Valbuena'dan Fenerbahçe sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe formasıyla çıktığı 71 maçta 12 gol 24 asistlik performans gösteren Mathieu Valbuena, sarı lacivertli takımdaki günlerine dair açıklamalarda bulundu. İşte Mathieu Valbuena'nın sözleri... Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Yunanistan'ın dev takımı Olympiakos'a giden Mathieu Valbuena, Fransız basınına bir röportaj verdi. Fransız yıldız, Atina'daki yaşantısı ve Olympiakos günleri hakkında merak edilenleri yanıtlarken, Fenerbahçe'den de bahsetti. Sporx'in derlediği Valbuena röoprtajından satır başları şu şekilde: 'BAŞKA ŞEYLER DENEME ZAMANIM GELMİŞTİ' Fenerbahçe'de geçirdiğim 2 yılın ardından ardından artık başka şeyler deneme zamanım gelmişti. Olympiakos beni çok istedi ve ben de buraya gelerek en doğru şeyi yaptım. 'OLYMPIAKOS KÜÇÜK MARSİLYA GİBİ' Olympiakos için küçük bir Marsilya diyebiliriz. Taraftarlar, kültür ve Akdeniz takımı olması... Güzel de istatistikler yakaladım. Saygı duyulmaya ihtiyacım vardı ve kendimi saha içinde kanıtladım. 'DEVAM ETMEMİN SEBEBİ İÇİMDEKİ TUTKU' 35 yaşında olmama rağmen futbola devam ediyorum çünkü içimde tutku var. Benim kariyerimi şekillendiren en önemli şey bu. Hiçbir zaman vazgeçmedim, hep en iyisini istedim. Maçlardan önce midemdeki yumruk yemiş hissini seviyorum, pozitif baskıyı seviyorum. Benim gibi profesyonel futbol dünyasına geç girmiş bir oyuncu için kariyerinde 100'den fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olmak, kupalar kazanmak, milli takım forması giymiş olmak... Harika! Olympiakos'ta da kendimi kanıtlayarak 'Keşke daha erken gelseydi' dedirtmek istiyorum. Salı ya da çarşamba günü, 6-7 kişilik küçük gruplarla idmanlar başlayacak. Sonra ligin şampiyonunu belirlemek için playoff oynanıp oynanmayacağını göreceğiz. Ligle ilgili kararın da bir an önce verilmesini umuyoruz.