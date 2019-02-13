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  • Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklama var

'in son durumu hakkında açıklama var

Yaşadığı kaza sonrası 5 yıldan uzun süredir özel tedavi gören F1'in efsane pilotu 'in menajerliğini yapan Sabine Kehm, Schumacher'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 11:21
Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklama var

Yaşadığı kaza sonrası 5 yıldan uzun süredir özel tedavi gören F1'in efsane pilotu 'in menajerliğini yapan Sabine Kehm, Schumacher'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklama var

Aralık 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza yaptı ve düşerek başına darbe aldı.

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Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklama var

Schumacher kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması sebebiyle tedavi altına alındı.

Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklama var

Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili o günden bu yana basına pek fazla bilgi verilmedi.

Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklama var

Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, efsane F1 pilotun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklama var

Kehm, F1 özel yayını 'Beyond The Grid'de Schumacher'in 5 yıl önce geçirdiği kazanın ailesi ile olan yakın bağını etkilemediğini söyledi.

Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklama var

Kehm, Schumacher ve eşi Corinna'nın her zaman mükemmel bir çift olduğunu ve bunun bugün de böyle olduğunu belirtti.

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