Michael Schumacher'in son durumu hakkında açıklama var

Yaşadığı kaza sonrası 5 yıldan uzun süredir özel tedavi gören F1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in menajerliğini yapan Sabine Kehm, Schumacher'in son durumu hakkında bilgi verdi. Yaşadığı kaza sonrası 5 yıldan uzun süredir özel tedavi gören F1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in menajerliğini yapan Sabine Kehm, Schumacher'in son durumu hakkında bilgi verdi. Michael Schumacher Aralık 2013'te Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza yaptı ve düşerek başına darbe aldı. Schumacher kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması sebebiyle tedavi altına alındı. Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili o günden bu yana basına pek fazla bilgi verilmedi. Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, efsane F1 pilotun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kehm, F1 özel yayını 'Beyond The Grid'de Schumacher'in 5 yıl önce geçirdiği kazanın ailesi ile olan yakın bağını etkilemediğini söyledi. Kehm, Schumacher ve eşi Corinna'nın her zaman mükemmel bir çift olduğunu ve bunun bugün de böyle olduğunu belirtti.