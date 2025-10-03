Okan Buruk’a Liverpool zaferi sonrası sürpriz talip! Dev maç sonrası harekete geçtiler...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 11:04

Süper Lig'de lider olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yıkan Galatasaray'da futbolcular Avrupa'da dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı takımda ilgi gösterilen isimlerin arasında ise teknik direktör Okan Buruk da yer aldı. İngiliz devine karşı alınan zaferin ardından tecrübeli teknik adam için harekete geçildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etmesi Avrupa'da büyük ses getirdi.

Sarı-kırmızılıların RAMS Park'taki tarihi zaferi, Avrupa'da yayın yapan kuruluşların manşetlerini süsledi.

Premier Lig temsilcisini yenerek adeta gövde gösterisi yapan Cimbom'da birçok isim şimdiden İngilizlerin radarına girdi.

Söz konusu isimlerin başında futbolcular yer alırken, teknik direktör Okan Buruk'a da ilgi olduğu öne sürüldü.

OKAN BURUK'A TALİP

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın başında daha önce Manchester United ve Tottenham'a karşı galibiyetler alan Okan Buruk da dikkatleri çekti.

PREMIER LİG TAKIMLARI DEVREDE

Aslan'ın başında üst üste üç şampiyonluk yaşayan başarılı teknik direktör için bazı Premier Lig takımlarının harekete geçtiği iddia edildi.

160 MAÇTA 119 GALİBİYET

Sarı-kırmızılı takımın başında 160 maça çıkan Buruk, bu karşılaşmalarda 119 galibiyet, 22 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

2.37 PUAN ORTALAMASI

Toplamda 379 puan toplayan tecrübeli teknik adam, 2.37 maç başı puan ortalamasıyla da başarılı bir grafik çizdi.

CİMBOM'DA 5 KUPA

Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımda 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

OSIMHEN DE TAKİPTE

Diğer yandan Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in de yeniden dev kulüplerin radarına takıldığı aktarıldı.

BARIŞ VE YUNUS DA DİKKAT ÇEKTİ

Liverpool maçındaki oyunları ile dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi isimlerin de yine mercek altına alındığı vurgulandı.

İngiliz ekiplerinin önümüzdeki dönemde Barış ve Yunus'un performanslarını yakından takip edecekleri bildirildi.