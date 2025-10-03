Giriş Tarihi: 03.10.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 11:04
Okan Buruk'a Liverpool zaferi sonrası sürpriz talip! Dev maç sonrası harekete geçtiler...
Süper Lig'de lider olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yıkan Galatasaray'da futbolcular Avrupa'da dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı takımda ilgi gösterilen isimlerin arasında ise teknik direktör Okan Buruk da yer aldı. İngiliz devine karşı alınan zaferin ardından tecrübeli teknik adam için harekete geçildi. İşte haberin detayları...